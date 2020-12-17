هل ستعود الحياة إلى طبيعتها بعد تناول جرعتين من لقاح كورونا؟.. خبراء يكشفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سيكون من المغري للناس أن يعتقدوا أنهم يستطيعون استئناف حياة طبيعية بعد أن يتلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

لكن خبراء الأمراض المعدية يحذرون من أنك ستظل بحاجة إلى ارتداء قناع وجه وممارسة التباعد الاجتماعي حتى بعد الحصول على أي من اللقاحات المرشحة سواء فايزر أو موديرنا أو أكسفورد، أو ربما أحد اللقاحات الأخرى التي لا تزال قيد الاختبار، وفقا لـ"medicalxpress".

ويرجع ذلك إلى أن التجارب السريرية التي اختبرت هذه اللقاحات من أجل السلامة والفعالية ركزت على ما إذا كان بإمكانها منعك من الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من كورونا، كما يقول الخبراء.

الأمر غير المعروف هو ما إذا كان الأشخاص الذين تم تلقيحهم قد يصبحون غير مدركين على أنهم قادرين على الإصابة ونشر الفيروس التاجي للآخرين، على الرغم من أنهم هم أنفسهم في مأمن من مرض خطير.

رأي الخبراء

وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية بمركز فاندربيلت الطبي في ناشفيل بالولايات المتحدة: "يمكن أن تكون مصابًا ويمكن أن تكون معديًا على الرغم من حصولك على اللقاح، لا نعرف ذلك، لكننا لا نعرف أنه ليس صحيحًا".

خبير آخر الدكتور أميش، باحث كبير في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، يضيف: "لا يمكننا أن نضمن لك أنه مع جرعتين من اللقاح ، فأنت لا تؤوي الفيروس بطريقة بدون أعراض ويمكن أن تنشره إلى أشخاص آخرين، سيكون من المهم توخي الحذر".

الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين يرتدون قناع وجه ويمارسون التباعد الاجتماعي سوف يحمون أنفسهم من أن يصبحوا حاملين للمرض بدون أعراض، كما أن الوقاية من العدوى ستمنع الآخرين من الإصابة بالمرض إذا أصيب الأشخاص الملقحين عن غير قصد بفيروس كورونا.

ويقول الباحث أدالجا: "إذا كنت تعانق شخصًا ما ولم يتم تطعيمه، فربما يكون مصابًا بداء السكري أو ربما يكون عمره أكثر من 60 عامًا، فقد تصيبه بالفيروس وقد يمرض، وبمجرد تلقيح السكان المعرضين للخطر، سيتنفس الناس الصعداء لأن هذا هو ما يدفع دخول المستشفيات والوفيات، وقد ترى بعض الإرشادات في الدول تتلاشى بمجرد حماية تلك المجموعة من السكان".

بينما يؤكد الدكتور وليد جافيد، الأستاذ المشارك في الطب والأمراض المعدية بكلية إيكان للطب بالولايات المتحدة، أن التطعيم سيحمي أنفسنا أيضًا من المخاطر الصغيرة ولكن هناك حقيقة متمثلة في إمكانية تطور حالة خطيرة من كوفيد على الرغم من التطعيم.

وقال جافيد: "أهم شيء في الوقت الحالي هو أن هذا وقت تاريخي، من حيث توفر لقاح بسرعة كبيرة وفعالية كبيرة، نحن على وشك وقف هذا الوباء، إذا حصلنا جميعًا على اللقاح".