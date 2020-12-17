10 معلومات عن كايلي جينر «أصغر مليارديرة بالعالم»: أعلى المشاهير أجرا في 2020

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تصدرت نجمة تليفزيون الواقع، وسيدة الأعمال الشهيرة كايلي جينر، محركات البحث، بسبب اعلائها قائمة المشاهير الأعلى أجرا في عام 2020، إذ تضاعفت ثروة سيدة الأعمال الشابة، التي لم تتجاوز عامها الـ23، لتصل إلى 590 مليون دولار تقريبا.

وأعلنت «فوربس» احتلال كايلي المركز الأول في القائمة السنوية لأعلى المشاهير أجرا في عام 2020، تلاها مغني الراب كاني ويست، زوج أختها غير الشقيقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، الذي حقق 170 مليون دولار.

وجاء الجزء الأكبر من أرباح جينير لهذا العام من بيع 51% من شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها «كايلي كوزمتيكس»، إلى شركة «كوتي» العامة مقابل 600 مليون دولار.

وكانت «فوربس» قد أعلنت العام الماضي، أن كايلي جينير أصبحت أصغر مليارديرة «عصامية» في العالم، بسبب النجاح الهائل لشركة مستحضرات التجميل التي أسستها، في الولايات المتحدة الأمريكية.

معلومات عن كايلي جينر

- كايلي جينر، من مواليد 10 أغسطس 1997، وتبلغ من العمر 23 عامًا.

- مؤسسة ومالكة شركة "كيلي" لمستحضرات التجميل.

- في عام 2015 أطلقت خط مستحضرات التجميل الخاص بها، وأطلقت عليه «Kylie Lip Kits»، والذي أعيدت تسميته إلى «Kylie Cosmetics» في العام التالي.

- أصدرت تطبيقًا للجوال وصل إلى رقم واحد على متجر التطبيقات.

- في عامي 2014 و2015، أدرجت مجلة «تايم» أخوات جينر على قائمة أكثر المراهقين تأثيرا في العالم، لتأثيرهم الكبير بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

- اعتبرتها صحيفة «نيويورك بوست»، من أكثر المشاهير تأثيرا في صناعة الأزياء.

- في 2 فبراير من العام الماضي، قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، الاحتفال بعيد الميلاد الثامن لابنتها «ستورمي» التي أنجبتها من حبيبها مغني الراب الأمريكي، ترفيس سكووت، على طريقتها الخاصة وبفكرة غير مسبوقة، بعدما قررت تأسيس مدينة ألعاب كاملة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصممت كايلي، بوابة الملاهي على شكل وجه ابنتها ستورمي، التي وجهت لها رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً: «يوم 2 فبراير، الساعة 4:43 دقيقة، من هذه اللحظة تغيرت حياتي».

- في 30 مايو، جُردت كايلي جينر من لقب «المليارديرة الصغيرة»، بسبب كذبها حول دخل شركتها.

ووفقا لوكالة سبوتنك، اتهمت صحيفة «فوربس« بـ«الكذب حول دخل شركتها وتزوير الإقرارات الضريبية» من أجل الحفاظ على مركزها في قائمة الأغنياء.

- وفي نوفمبرالماضي، باعت جينر 51% من علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مقابل 600 مليون دولار، لتحصل على ما يقرب من 340 مليون دولار بعد دفع الضرائب.

- في يوليو من العام الحالي، تصدرت كايلي وهي أخت غير شقيقة لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عناوين الصحف قبل نحو أسبوع، عندما قالت مجلة «فوربس» في تقرير لها إنه بعد مراجعتها بيانات صفقة كوتي لم تعد تعتقد أن جينر مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت جينر، قائلة إن تقدير مجلة فوربس الأصلي استند إلى «عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة».