9 معلومات عن «حبيب» هنا شيحة بعد أنباء ارتباطهما: اشتغلوا مع بعض في 2020

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة هنا شيحة، محرك البحث «جوجل»، بعد أنباء ارتباطها بمحمود شاهين، عقب أيام من ظهورهما سويا بمهرجان القاهرة السينمائي في دوته الـ42، في ظل التزام الثنائي بالصمت حتى الآن، وعدم تأكيد أو نفى نبأ الارتباط.

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن محمود شاهين خلال الفقرات التالية:

- نجل الفنان أيمن شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، الذي قرر اعتزال الفن مبكرًا، عقب مشاركته ما يقارب 9 أفلام، منها: «اغتيال فاتن توفيق»، و«الأخطبوط».

- يعمل في مجال التصوير السينمائي.

- شارك ضمن فريق عمل مسلسل «شاهد عيان»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من بطولة حسن الرداد وهنا شيحة.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» ما يقارب 9000 شخص.

- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو خلال احتضان هنا، له ورقصهما سويًا على نغمات أغنية «حتة من الخيال» للفنان محمد الشرنوبي، ما أثار الجدل حول ارتباطهما.

- في أغسطس الماضي، نشر حساب لمحبي هنا شيحة، صورة تتضمن احتضان الفنانة لـ«شاهين»، بصحبة النجمة إلهام شاهين وشقيقتها إيناس شاهين، في صورة عائلية.

- في أكتوبر الماضي، شارك شاهين، صورة لحظة غروب الشمس على البحر في مدينة الجونة عبر خاصية «استوري» على «انستجرام»، لتشارك الفنانة الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي، معلقة: «الأمن.. الهدوء.. السعادة».

- ظهر الثنائي سويا مرتان خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة، وخلال إحدى فعاليات العروض الخاصة للأفلام، ظهر الثنائي على السجادة الحمراء، فضلا عن ظهورها بفستان أسود قطيفة، بفتحة طويلة، خلال إمساك محمود شاهين يدها في حفل ختام المهرجان.

- ظهر الثنائي سويًا، في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد، منها عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، فضلًا عن عيد ميلاد صديق مشترك بينهما يدعى «شريف»، وعيد ميلاد راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام.