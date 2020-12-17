كارولين عزمي تثير الجدل في أحدث صورها: نسخة من ياسمين صبري

لايف ستايل

أثارت الفنانة كارولين عزمي، الجدل في أحدث ظهور لها، إذ نشرت صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أطلت فيها دون ماكياج تقريبا، وبشعر ملموم، وميز وجهها حسنتها الشهيرة، وبدت شديدة الشبه بالفنانة ياسمين صبري.

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع صورة كارولين عزمي، عبر الإعجابات والتعليقات التي كانت جميعها حول الشبه الكبير بينها وبين ياسمين صبري، منها: «أنتي مالك قلبتي على ياسمين صبري كدة ليه»، و«افتكرت ياسمين صبري»، و«شبه ياسمين صبري أوي»، و«ياسمين صبري الثانية».

يذكر أن آخر ظهور لكارولين كان خلال حضورها فرح الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، ورقصت مع العروسين خلال الاحتفال في فيديوهات مبهجة لهم.

وظهرت في مقطع الفيديو الفنانة كارولين عزمي أثناء رقصها على أغنية "قاسي" للمطرب حكيم، الذي أحيا حفل الزفاف وقدّم عدة أغنيات شهيرة له.

وكان الحفل قد أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بنظام الـ«أوبن إير»، وأحيا الفنان تامر حسني، حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا حفل خطوبتها.

يشار إلى أن كارولين عزمي يعرض لها حاليا مسلسل «طلقتك نفسي» عبر قناة النهار، وهو أحدث مسلسلاتها، وهو بطولة محمد عادل وهاجر أحمد وأحمد عصام وولاء الشريف ومحمد مهران ونانسي صلاح وأحمد الشامي وهايدي موسى ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد قصة وسيناريو أحمد صبحي وأحمد عصام ومن إخراج محمد النقلي.