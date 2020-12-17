الامارات | حلا الترك تنفي أن تكون وراء سجن والدتها

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شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تنفي أن تكون وراء سجن والدتها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الفنانة البحرينية حلا الترك أن تكون وراء سجن والدتها منى السابر، أو أن تكون رفعت عليها دعوى قضائية.
وبعد أن صدر حكم بالسجن على السابر لمدة سنة، كشفت الأخيرة أن ابنتها رفعت عليها دعوى قضائية لأنها أخذت 200 ألف دينار بحريني من حلا، وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.
إلا أن الترك ردت في منشور عبر "إنستغرام" نافية هذا الأمر، وقالت: "أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل... هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير".
وتابعت الترك متسائلة: "هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوات التي ظهرت بها".
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