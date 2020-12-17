كتب: هن - 05:59 ص | الخميس 17 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل فخدة مشوية، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير عمل فخدة مشوية فخدة حجم وسط من غير دهون طماطم مبشورة بصل مبشور جزر مبشور كرفس ثوم مفروم 3 ليمون عسل أسود ملح وفلفل حبهان مطحون جوزة الطيب قرنفل شعرية مكسرات محمصة طريقة عمل فخدة مشوية تتبيلة الفخدة تدهن الفخدة بعسل أسود ثم تتبل بالتتبيلة وتوضع في صاج فرن وتغطى بورق فويل تدخل الفرن حتى تمام النضج تحمر الشعرية في زيت وتتبل بملح وفلفل وقرنفل ثم يضاف ماء وتغطى حتى تمام الطهي ثم تقدم الفخدة مع الشعرية وتزين مكسرات

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