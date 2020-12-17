5 نصائح للزوجات للاستعداد لليلة رأس السنة: بلاش طلبات وأعملي نيو لوك

علاقات و مجتمع

أشجار كريسماس وقبعات بابا نوبل تملأ المتاجر، استعدادا للاحتفال بليلة رأس السنة، التي بدأ العد التنازلي لها بالفعل، وسط تخطيط العديد من الزوجات للاحتفال بها بطريقة رومانسية مع أزواجهن، وسط تساؤلات على نصائح من متخصصين للاستمتاع بتلك المناسبة، التي يتم فيها استقبال عام جديد.

نصائح للزوجات للاحتفال بليلة رأس السنة

وفيما يلي 5 نصائح من الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات النفسية وأسرية، للسيدات للتخطيط للاحتفال الرومانسي مع الزوج في ليلة رأس السنة، وفقا لحديثه لـ«هن» خلال الفقرات التالية:

1- تجنب الحديث عن المشاكل والخلافات والمطالب بنقود لشراء طلبات المنزل وتسديد الفواتير.

2- «لازم الراجل يحس إنها بتقدره، وسند وعون له، وتكون في ظهره دايما في كل المواقف خلال الأيام دي لحد الاحتفال».

3 - يفضل إجراء «نيو لوك» جديد في الشكل والشعر و«استايل» اللبس في المنزل، فالمرأة دائمة هي «صاحبة التغيير».

4- لابد من توفير مناخ مناسب من الاحتفال، عن طريق تنظيف المنزل، وإعداده جيدا، وطهى الأطعمة التي يحبها، والمناسبة لتلك المناسبة.

5- في حالة أن الزوجين لديهما أطفال، يفضل التخطيط لمبيتهم مع الجد أو الجدة أو أحد الأقارب الموثوق بهم، لاحتفال الزوجين بهدوء وأريحية في «رأس السنة».

ليلة رأس السنة

يشار إلى أن معظم دول العالم تحتفل يوم 31 ديسمبر بليلة رأس السنة الميلادية وفقا للتقويم الجريجوري، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس آخر أيام عام 2020، التي تعرف بـ"السنة الكبيسة"، التي تتكون من 366 يوما بدلا من 365 يوما.

ويتم الاحتفال برأس السنة من خلال وضع أشجار الكريسماس الخضراء المزينة بزينة تتنوع بين الأبيض والأحمر والذهبي، بالإضافة إلى قبعات وملابس "بابا نويل" الذي يطلق عليه البعض "سانتا كلوز"، والتي تتميز بأنه حمراء اللون ومزينة باللون الأبيض.