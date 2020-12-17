قال إن فيديوهاتها تحض على الفسق.. هل تقاضي فتاة ميت غمر محام المتهمين؟

علاقات و مجتمع

مازالت قضية فتاة ميت غمر، متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي، لما تعرضت له «بسنت» من تحرش جماعي، وسط صرخاتها المتعالية دون جدوى أو إظهار الرحمة في قلوب المعتدين عليها.

وعقب القبض على المتهمين السبعة، أمر قاضى المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحرش الجماعي بـ «فتاة ميت غمر».

ولاقت «بسنت»، دعما من المجلس القومي للمرأة، إذ قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدعم قانونيًا حالة بسنت، ضحية التحرش بميت غمر، «إحنا معاها خطوة بخطوة وبنشوف إيه اللي مخوفها».

ورغم ذلك، هاجم خالد البري، محام المتهمين السبعة، الفتاة إذ قال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»: «بسنت دي حاطة على صفحتها الشخصية صورًا تحث على الرذيلة، وفيديوهات تحث على الفسق والفجور، أنا معايا ده بالصوت والصورة، وتقدمت للنيابة العامة النهاردة وأمس ببلاغات على أساس تحقق في واقعة التحريض على الفسق والفجور».

أحاديث المحامي المهاجمة لضحية التحرش الجماعي، زادت من غضب الأمور، إذ رأى البعض أنه يحق لها رفع قضية تشهير في حقها، بسبب ما أدلى به محامي المتهمين.

وهو ما أكده المحام محمود البدوي، محام بالنقض، قائلًا خلال حديثه لـ«هن»: «المحامي المفروض يدافع عن المتهمين بالقانون والتحقيقات.. مش بالتعرض للمجني عليها والتشهير بيها».

وأوضح «البدوي»، أنه إذ كان محام المتهمين يمتلك أدلة عليه تقديمها في التحقيقات، وليس بالتشهير بالضحية، التي يحق لها رفع قضية سب وقذف في النيابة العامة: «هو هنا استخدم شكل من أشكال الابتزاز والتهديد للضحية.. وبيقول كدا عشان يضغط عليها ويؤثر على أقوالها.. لكن هي تقدر ترفع دعوى سب وقذف».

التحرش بفتاة ميت غمر

وبدأت القصة عندما نشرت «بسنت» تغريدة على حسابها على تويتر، قالت فيها: «أنا بطلب من أي حد عنده رأفة أو إنسانية يساعدني، أنا تعرضت لتحرش جماعي ولما فكرت أعمل بلاغ هددوني بالقتل والحرق بمايه النار، دلوقتي خدوا صوري الشخصية على اكاونت انستجرام اللي بالمناسبة برايڤت و قدموا بيها بلاغ و هتحبس، أنا ضحية ليه اتحبس».

وتفاعل مستخدمو تويتر مع تغريدة بسنت، تحت هاشتاج «#ادعم_بسنت»، وتصدر قائمة أكثر الهاشتجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة، طالب من خلالها المستخدمون السلطات المختصة بالتدخل لحماية بسنت ومحاسبة المرتكبين.

وبعد تقديم بسنت لمحضر ضد 7 من الشباب فى شوارع ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أمر قاضى المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بحبس 7 شباب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحرش بفتاة داخل أحد شوارع ميت غمر، حيث تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من فتاة لمأمور مركز ميت غمر، بقيام عدد من الشباب بالتحرش بها أثناء سيرها فى شارع بورسعيد.