للمبتدئين.. 5 أخطاء تجنبها عند ممارسة تمارين بلانك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يقع بعض الأشخاص المبتدئين في مجموعة من الأخطاء الشائعة عند ممارسة تمارين البلانك للمرة الأولى، وهو ما يعيق الحصول على الفوائد الصحية للتمرين، بل وقد يتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الخطيرة، لذا، يجب الحذر عند أدائها.

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