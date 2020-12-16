فستان مكشوف ووصلة رقص.. أول نشاط لـ فيفي عبده بعد مرضها (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الراقصة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد، عقب أزمة مرضها الأخيرة.

وظهرت الفنانة بفستان باللون الجنزاري، مكشوف، تميز بكونه مفتوح عند منطقة الصدر، مع الشعر المنسدل والمكياج الصارخ.

وتألقت بوصلة رقص على إحدى الأغنيات الشعبية خلال المقطع.

مرض فيفي عبده

وكانت فيفي عبده أثارت الجدل حول حالتها الصحية، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «فيفي» دون مكياج، مرتدية نظارة شمسية كبيرة الحجم، خلال حديثها مع الجمهور، قائلة: «يا صباح الفل والياسمين، وحشتوني جدا، ادعولي أنا عيانة، ومش بقولكوا ومخبية عليكي، وعشمانة في ربنا إنه يشيل عني»، دون توضيح طبيعة مرضها أو تطورات حالتها الصحية.

وتابعت حديثها، بطلبها الجمهور الدعاء لها باستمرار، حتى تتمكن من العودة لحياتها الطبيعية، وتتمكن من التواصل مع جمهورها من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركهما باستمرار عبر «إنستجرام».

ثم نشرت فيفي عبده فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو ظهرت خلاله أثناء خضوعها لإحدى جلسات العلاج الطبيعي داخل منزلها.

وخلال الفيديو، قالت: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، عايزة أقولكوا إن انتوا واحشني جدًا، أنا حبيت أقولكوا أهو أنا كويسة وفي البيت والدكتور كيرلس أهو عمال بيعملي العلاج الطبيعي طمنهم عليا يا دكتور».

ورد الطبيب المعالج، خلال الفيديو قائلًا: «اتطمنوا يا جماعة مدام فوفا هتقوم وترجع أحسن من الأول وترجع تمتعكوا وتتبسطوا بيها».