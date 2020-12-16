«قلعوه هدومه».. رجلان يتحرشان بطفل وأمه تصوره: عاوزة تحرق قلب أبوه (فيديو)

علاقات و مجتمع

تملك الكيد منها، فقررت الانتقام من طليقها، في ابنهما الصغير، فعلى الرغم من زواجها من رجل آخر، عقب الإنفصال عنه، بعد سنوات من الزواج كُللت بطفلين، قررت «هبة. ا» من محافظة بورسعيد، إشعال النار في قلب زوجها الأول، ليس فقط بحرمانه من رؤية طفله الصغير، ولكن من خلال إرسال مقاطع مصورة له، وهو يتم التحرش به وتعذيبه من زوجها الثاني وصديقه.

قصة تقشعر لها الأبدان، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولونها لتلك السيدة التي تجردت من مشاعر أمومتها، ووضعت حجرًا على قلبها في سبيل مضايقة زوجها.

طلقتها واتجوزت صاحبي وسايباه يتحرش بابني

يقول أشرف، والد الطفل «مازن» إنه انفصل عن زوجته من 4 سنوات، وكان لديهما ولدان، أحدهما شاب، والأخير هو الطفل «مازن» الذي حصلت عليه الأم بحكم الحضانة.

وتابع: «اتجوزت زميل ليا، اسمه وليد، ومش دي مشكلتي لكن مشكلتي في اللي بيعملوه مع ابني، الطفل الصغير اللي مش عارف ولا فاهم حاجة».

واستطرد الزوج: «في سبتمبر اللي فات اتبعتلي منها رسالة فيها فيديوهات وصور لجوزها وهو بيتحرش بابني، وبيقلعوا هدومه كلها، غير الضرب، ومش هو بس ده كمان معاه صاحبه السواق، ومسجلين ومصورين كل ده، وهي اللي بتصورهم، وبعتالي عشان تغيظني وتحرق قلبي على ابني».

واستكمل الرجل حديثه: «بقالي شهور بدور عليها وعليه في البيت، وفي الشغل اختفوا تمامًا، حررت محضر لكن مش لاقيينهم، أنا عاوز ابني اتطمن عليه ويبق معايا».

واستنجد والد الطفل «مازن» بالمجلس القومي للطفل، لحماية طفله مما يتعرض له على يد والدته، وقال الأب إنه حرر محضرا برقم 3058 في نيابة ضواحي ببورسعيد بتاريخ 20 سبتمبر الماضي.