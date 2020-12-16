«أمهات مصر» عن امتحانات أولى ثانوي: الجغرافيا عاوزة تركيز والإنجليزي سهل

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أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، على انتظام الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي، دون وجود أي معوقات لأغلب الطلاب.

وأضافت «عبير»، في بيان لها، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» والجغرافيا، حيث أكد أغلب الطلاب وأولياء أمورهم سهولة الامتحانات، وبعضهم قال إن الجغرافيا تحتاج إلى تركيز وتضمنت 16 سؤالا بينهم 12 اختياري وواحد صور و3 مقالي.

وتابعت: «وأكد آخرون سهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بينما قال البعض إن البراجراف طويل وملء الفراغات يحتاج لتركيز، بينما جاءت الترجمة جاءت سهلة».

وأشارت عبير، إلى أن الاتحاد تلقى شكوى من ولي أمر طالبة، تقول إن ابنتها امتحنت الجغرافيا، بينما وجدت صعوبة للدخول مرة أخرى في امتحان الإنجليزي.

وكانت وزارة التعليم، أكدت أن الامتحان التجريبي سوف يقيم فيه الطلاب ويعرفون مستواهم الحقيقى ولكن هذا التعقييم من أجل أن يحدد الطالب مستواه وبدون درجات ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات التجريبية ومعهم نسخة من كتاب المدرسة، مشيرة إلى أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسى وسوف يعقد الامتحان فيما درسه الطالب حتى منهج نوفمبر الماضى.

وأضاف "شوقى"، فى تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن الهدف من عقد الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى هو اختبار منصة الامتحان، إضافة إلى تدريب الطلاب على هذه النوعية من الأسئلة لأن الطلاب يخوضوا أول امتحان لهم هذا العام وفق نظام التقييم الجديد، مشيرا إلى أنه يعتبر بمثابة بروفة حقيقة لامتحان منتصف العام الدراسى الذى يعقد فى يناير المقبل واستجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب بضرورة تدريبهم على الاختبارات الجديدة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين طلاب أولى ثانوى هذا العام وزملائهم فى الصفين الثانى والثالث والذى سبق وأن عقدت الوزارة لهم اختبارات تجريبية.