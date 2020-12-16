5 معتقدات خاطئة عن لقاحات كورونا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح:

منذ بداية ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ظهرت مجموعة من المعتقدات الخاطئة والأفكار المغلوطة الخاصة بتأثيراتها على الجسم، والفئات التي يمكنها التطعيم بها والممنوعة منها، فما حقيقة ذلك؟

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