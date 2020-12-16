متى يحتاج مريض كورونا للاحتجاز بمستشفيات العزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح: لا تستدعي كل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الاحتجاز بمستشفيات العزل، نظرًا لعدم معاناة معظمها من أعراض مرضية شديدة، ولكن بعد التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، ما الأعراض التي تتطلب التوجه لمستشفى العزل؟ لقراءة المزيد..اضغط هنا

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