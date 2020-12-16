كورونا اليوم: توصية باستخدام هذا العلاج.. وأزمة بشأن اللقاحات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أزمة بشأن لقاحات كورونا

أعلنت الأكاديمية الأسترالية للصحة عن رأي متشائم بشأن الجيل الأول من اللقاحات ضد عدوى الفيروس التاجي.

ورأت أكاديمية الصحة الأسترالية أن الجيل الأول من اللقاح يقي من الأمراض المرتبطة بكورونا، لكنه غير قادر على وقف الوباء، ويعتقد علماء أستراليون أن لقاح الجيل الأول لن يوقف انتشار عدوى كوفيد – 19، وفقا لروسيا اليوم.

توصية باستخدام قطرات الأنف إنترفيرون للوقاية من "كوفيد-19"

أعلن البروفيسور أندريه سيمبيرتسيف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن وزارة الصحة أدرجت قطرات إنترفيرون في القائمة الرسمية للتوصيات الخاصة بمكافحة "كوفيد-19".

وقال البروفيسور في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، "تعترف وزارة الصحة رسميا بقطرات الأنف إنترفيرون Interferon alfa. وقد نشرت في العالم دراسات طبية عديدة تؤكد صحة إدراج هذه القطرات في توصيات الوزارة الخاصة بمكافحة "كوفيد-19"، ومستحضرات إنترفيرون حاليا مطلوبة جدا، وهذا ما تؤكده الخبرة الدولية، حيث تستخدم بنجاح في الوقت الحاضر في الصين وكوبا وأمريكا الجنوبية"، وفقا لروسيا اليوم.

بدء تسليم لقاح "سبوتنيك V" للتطعيم

بدأت شركة "بيوكاد" إحدى الشركات المصنعة للقاح "سبوتنيك V" بتسليم اللقاح ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا.

وجاء في بيان الشركة المصنعة: "شركة "بيوكاد" للتكنولوجيا الحيوية تبدأ في توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" لمركز غامالي للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في الدولة"، وفقا لسبوتنيك.

ارتفاع ملحوظ للإصابات في مصر

سجلت مصر، أمس الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19.

وارتفع المعدل اليومي للإصابات ليعود إلى ما كان عليه قبل 5 أشهر وتحديدا في 24 يوليو الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم تسجيل "523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي حالات 122609 مصابا"، وذلك في أعلى معدل يومي للإصابات منذ تسجيل 659 حالة في 24 يوليو الماضي.