كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - هي عارضة ومؤثرة موضة ووالدة لشابين. تعيش ما بين لبنان ودبي ولندن وتجمع في شكلها وأناقتها كل هذه الحضارات الأمر الذي يتجلّى في طريقة تنسيقها للقطع بروح تمزج فيها الغرب والشرق في آنٍ واحد... هذه هي كارول حنون.

تتميز كارول بأسلوبها في تنسيق الجزمة العالية بأنوثة طاغية فهي إلى جانب هيفاء وهبي من النجمات اللواتي يُبدعن في تنسيق هذه الصيحة بطريقة عصرية لا تخلو من الأناقة. كما نشهد لكارول براعتها في مزج الماركات العريقة مع التجارية فهي من القلائل اللواتي لا يحتجن إلى خبيرة أزياء لأنها بارعة في انتقاء ما يليق بها من اتجاهات الموسم.





لِم نبتعد عن الجزمة العالية؟

كيف تنسّق كارول حنون الجزمة العالية



يعتبر البعض أن ارتداء الجزمة العالية التي تمتد فوق الركبتين معيقاً لتحركاتهن ويفضلن الجزمة المنخفضة العلو ويخشى البعض الوقوع في الابتذال في حال تنسيقها بطريقة خاطئة فقد يبدو الستايل مبتذلاً أحياناً لذا من الضروري معرفة سبل تنسيقه لكي نبدو متألّقات على شكل كارول حنون.

تابعي المزيد : لِم تعيد كيت ميدلتون ارتداء معطفها؟





لنتعرف معاً كيف تنسّق هذه الحسناء الجزمة العالية؟





الجزمة العالية والفستان المفتوح من الأمام:



ترتدي كارول الفستان المنخفض الياقة والملفوف عند الخصر بأناقة مع جزمة عالية. هو نمط يذكّرنا باسلوب ثمانينات القرن الماضي لجهة الفساتين الميني مع أكمام ضخمة أو منفوخة عند الأكتاف وقد برعت دار إيف سان لوران في تصميم هذا الخط واشتهرت به.



الجزمة العالية مع الفستان البلايزر:



ارتدت كارول السترة الفستان المربعة التقطيعات من dépêche mode بيروت ونسقت معه حذاء طويلاً جلدياً بنياً من زارا وحقيبة راقية بنية من ديور ونظارات قناع من غوتشي وبدت في قمة الرقي على الرغم من بساطتها فكارول تعتمد المكياج العاري والتسريحة العفوية التي تجعلها رائعة ببساطة شديدة.



الجزمة العالية السوداء مع تايير زهري رسمي:



تفوقت كارول في تنسيقها هذا الطقم الزهري المزدان بحزام من القماش الصوفي نفسه من غلامودا ستايل وحملت حقيبة من بوتيغغا فينيتا وجزمة عالية طويلة سوداء من متجر dépêche mode ووضعت قفازين جلديين مفتوحين للمصممة لوانا محفوظ واعتمرت قبعة عسكرية الطراز من قماش الزي نفسه.



التنورة المطبعة الميكرو والجزمة اللامعة:



ظهرت كارول في دبي في لوك رائع يتمثل في تنورة قصيرة ضيقة مطبعة بنقش الفهد مع بلوزة سوداء وسترة بلايزر واسعة من زارا وجزمة عالية من الجلد اللامع من seaside avenue وحملت بيدها حقيبة من بوتيغا فينيتا ووضعت حزاماً أسود من غوتشي. قلة هي المدونات اللواتي يدركن نقاط جمالهن ويركّزن عليها.



الفستان مع البوليرو والجزمة العالية:



هي ليست المرة الأولى التي ترتدي هذه الصيحة ولكنها تفوقت على ذاتها فالفستان الذي يترافق مع سترة بوليرو من القماش المربع نفسه مزود بشق جانبي عال ابرز ساقها رغم طابعه الرسمي وقد انتعلت كارول معه جزمة عالية غطّت منتصف الفخذ من دون أن تفقد إنشاً من الرقي الذي تتميز به إطلالاتها العصرية. الفستان والبوليرو من By G للمصممة والمؤثرة غنى غندور وقد حملت معه حقيبة من بوتيغا فينيتا.

تابعي المزيد : أجمل إطلالات الملكة رانيا في العام 2020