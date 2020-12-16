أبرز صيحات المعاطف لخريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - برزت صيحات مختلفة من المعاطف الأنيقة لخريف وشتاء 2020- 2021، منها معاطف ضخمة وكبيرة الحجم التي كانت واحدة من أكثر الأنماط انتشاراً هذا الموسم، بالإضافة إلى المعاطف التي بدت مريحة ومتطوّرة للغاية وعالية الجودة، مثل نوع المعطف الذي يجب ارتداؤه في الطريق إلى حفل أو أمسية مميزة؛ لإخفاء فستان أكثر بريقاً تحته.

موضة المعاطف لخريف وشتاء 2020-2021

معطف من ميو ميو miu miu

مريحة ومنتفخة وكبيرة

قدّم الكثير من مصممي الأزياء المعاطف لهذا الموسم بتصميمات وأحجام وأشكال مختلفة، فكما هي مناسبة للمواسم الباردة، كان عدد خيارات المعاطف المعروضة على المدارج هائلاً، مع العديد من الأساليب المختلفة بشكل عام، ولكن من الملاحظ أن معظم صيحات المعاطف بدت إما مريحة، منتفخة، أو كبيرة الحجم، وتهدف إلى إخفاء وحماية السيدة التي ترتديها.

المعاطف الصوف هي الأبرز خلال خريف وشتاء 2020-2021، فستجدها السيدة متوفرة بعدة ألوان، أغلبها تلك المحايدة؛ كالأسود، الرمادي، البيج، والبني. كما أنها متوفرة بمختلف الأطوال، سواء تلك التي تقف عند الركبة، أو بعدها بقليل، أو تلك التي تصل قرب الكاحل، لذا على السيدة أن تختار منها ما يناسبها.

معطف من بربري Burberry

لا يوجد شيء أفضل من ارتداء معطف محبّب على قلب السيدة لتغيير إطلالتها بالكامل؛ لتصبح أكثر جاذبية، فإذا كان لديكِ حب للملابس اللامعة، سواء كانت الجلود أو غيرها، فمن المهم أن تحرصي على شراء المعاطف الجلد اللامعة، والتي بلا شك ستظل متصدّرة صيحة موضة المعاطف لفترة طويلة.

أما المعاطف الكاروهات أو المنقوشة، فهذا الستايل من المعاطف رائج جداً هذا العام، مع إضافة لمسة من الأناقة إذا تمّ ارتداؤها في المساء، أو فوق العباية أيضاً.

أما المعاطف بالأكتاف المبطنة فهي رائعة؛ لأنها تعطي إيحاءً بالقوة للمظهر والأناقة بشكل لا يصدق، مع لمسة من الحنين إلى أوائل التسعينيات.

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المعاطف الفرو

معطف من برادا Prada

أما الفرو فهو منتشر للغاية، سواء كان بالملابس أو بالمعاطف؛ لأنه يمنح تدفئة عالية ومظهراً أنيقاً، فلا بدّ أن تلجأ إليه السيدة إن كانت ترغب بقدر من الجرأة.

لطالما كانت الألوان البنية والبيج محببة لدى مصممي المعاطف؛ نظراً لكونها عادة من الألوان التي تختارها السيدات عندما يتعلق الأمر بشراء معطف، إلى جانب اللون الأسود الكلاسيكي بالطبع، فهو رائع لأنه يناسب أي شيء، ويمكن اختيار اللون أو الدرجة التي تناسب كل سيدة.

معطف من لانفان Lanvin

أما المعاطف الواسعة والفضفاضة فهي رائجة للغاية؛ كونها مريحة، أنيقة، وعملية بشدة لفصل الشتاء، كما يمكن أن تكون رائعة بالفعل ومدهشة عندما يتعلق الأمر بارتداء طبقات من الملابس خلال الشتاء.

وأخيراً تعود المعاطف الطويلة من جديد لتنافس بقوة وسط العديد من صيحات الموضة في خريف وشتاء 2020-2021، فتلك التي يصل طولها عند الكاحل؛ تبدو مميزة للغاية، ولكن إذا تمّ تنسيقها وارتداؤها بشكل صحيح.



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