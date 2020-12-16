أجمل إطلالات النجمات العرب بالأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - اللون الأسود هو ملك الألوان كما يحب كثير وصفه، فهو لون قادر على أن يجعل إطلالتك فخمة، وإلى جانب ذلك يجعل الجسم يبدو رشيقاً، فهو الخيار الأول لكل امرأة تريد أن تظهر بوزن أقل من وزنها.

والنجمات العرب قد اعتمدن اللون الأسود في مختلف المناسبات وسوف نتعرف على أجمل إطلالات لهن بهذا اللون.



نيللي كريم:

نيللي كريم



نيللي كريم من محبي ارتداء اللون الأسود في مختلف الأوقات سواء في يومها العادي، أو على السجادة الحمراء، ولكن من أجمل إطلالاتها باللون الأسود البنطال الواسع مع بلوزة بأكمام واسعة أعطت جسمها الرشيق شكلاً مميزاً ومختلفاً.

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سيرين عبدالنور:

سيرين عبدالنور



كذلك سيرين عبد النور التي تفضل ارتداء الفساتين السوداء، والجمبسوت، وقد كان لها إطلالة مميزة باللون الأسود من خلال اعتماد فستان جلد بهذا اللون مع فتحة من الأمام وأزرار.



نانسي عجرم:

نانسي عجرم



أما "نانسي عجرم" فقد كان لها إطلالة مميزة باللون الأسود، وهي فستان أسود صيفي، أوف شولدر، وقد كان الفستان بسيطاً ومميزاً في نفس الوقت.

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هند صبري:

هند صبري



أما "هند صبري" فقد اعتمدت بدلة باللون الأسود مع أطراف أكمام بيضاء كشكش أعطتها مظهراً مختلفاً ومميزاً.



كارول سماحة:

كارول سماحة



وأيضاً اعتمدت "كارول سماحة" بدلة باللون الأسود ولكنها اعتمدت التطريز على منطقة الياقة، وعلى البنطال، وطرف الأكمام جاء باللون الأحمر ما أعطى تنوعاً في مظهر البدلة.

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أنغام:

أنغام



بينما "أنغام" والتي تحب اعتماد الفساتين السوداء الكلاسيكية من وقت إلى آخر، كسرت هذه القاعدة، واعتمدت جمبسوت سوداء، في واحدة من أجمل إطلالاتها والتي أظهرت رشاقة جسمها.



نوال الزغبي:

نوال الزغبي



أما نوال الزغبي فقد اعتمدت فستاناً أسود بكم واحد، وفاتحة جانبية، مع تطريز حبات لامعة تشبه النجوم في السماء، واعتمدت معها قطعة لتزين رأسها تتماشى مع هذا التطريز المميز.



مايا دياب:

مايا دياب



بينما اعتمدت "مايا دياب" إطلالة شبابية مميزة باللون الأسود من خلال تنورة قصيرة من الجلد وتي شيرت أسود من "فيرساتشي"، وقد استعانت بلوح تزحلق عند التصوير ما جعل الإطلالة تبدو مبهجة أكثر.

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