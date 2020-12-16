أحدث موديلات شنط كلتش لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - كشفت دور الأزياء العالمية مجموعة فخمة من شنط الكلاتش ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لـ شتاء 2021، تنوعت الموديلات من حيث القصات والأحجام وحتى أشكال الطبعات، الجميلة تضع بين يديكِ أحدث الموديلات لتكوني السباقة في التأنق بها في موسم الاحتفالات.



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شنط كلاتش مطبعة موضة شتاء 2021

COACH



طغت الشنط الكلتش المزينة بالطبعات على عروض هذا العام، لفتتنا الحقيبة البيضاء المطبعة بالرسومات اليدوية من مجموعة ماركة Coach وتناسب اللوكات النهارية، نسقيها مع قميص ملون وبنطال جينز أو بنطال أبيض عالي الخصر.





الشنطة الكلتش الفرو المطبعة بنقشة النمر نرشحها لإطلالات المساء وهى من القطع المثالية لموسم الأعياد والأجواء الإحتفالية، جربي تنسيقها مع فستان أو جمبسوت باللون الأسود أو الأخضر الزمردي.





شنط كلاتش صغيرة للسهره موضة 2021

DRIES VAN NOTEN



تبني موضة الشنط المزينة بتفاصيل بارزة مثل القطعة المطرزة المصممة بمزيج الأرجواني والأزرق الداكن والمزدانة بورده كبيرة من توقيع ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten، اكملي بها أناقتك بالفستان الأزرق الرويال القصير.





كما ستعجبك الشنطة الحمراء من مجموعة فالنتينو Valentino وتناسب فستان أحمر أو باللون البيج القريب للون الجلد.



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شنط كلاتش كبيرة لإطلالة أنيقة وعملية

ALEXANDER McQUEEN



تسابق المصممون على تقديم شنط الكلتش ذي الأحجام العملية لتناسب اطلالات النهار وجمعات الأصدقاء، من جهتنا أعجبتنا الحقيبة envelope bag من توقيع ألكسندر ماكوين Alexander McQueen والتي تجمع بين اللون الأحمر والأسود والأرجواني مما يُسهل تنسيقها مع مختلف الأزياء.





الحقيبة التريكو من ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta ستزين اطلالتك الكاجوال خلال طلعات النهار ومن الأفضل تنسيقها مع جمبسوت واسع بأكمام طويلة.





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