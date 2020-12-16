كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - أصبحت العباية المفتوحة من أكثر تصميمات العبايات رواجاً في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقها في مختلف أوقات اليوم مع الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات المسائية.

وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق العباية المفتوحة مع أزياء الشتاء، من وحي مدونات الموضة العربيات:



تنسيق العباية المفتوحة المُطرزة على طريقة حوراء الفارسي

تنسيق العباية المفتوحة المُطرزة على طريقة حوراء الفارسي



تُعد العبايات المُطرزة من أكثر العبايات أناقة وفخامة، إذ تلائم مختلف الإطلالات بخاصة الإطلالات المسائية والسهرات.

وإذا كنتِ ترغبين في اعتماد عباية مفتوحة أنيقة في فصل الشتاء، يُمكنك الاستعانة بإطلالة مدونة الموضة حوراء الفارسي، التي نسقت عباية مفتوحة باللون الكحلي مُطرزة بالخرز اللامع على الأكمام والصدر والساقين، مع فستان أبيض بتصميم الكشكش على الخصر.

واعتمدت حوراء الفارسي مع إطلالتها الشتوية الأنيقة، إيشارباً كحلياً مُطرزاً على الأحرف بالخرز، مع حذاء مفتوح ذي كعبٍ عالٍ باللون البيج.

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تنسيق العباية المفتوحة مع الفستان الأبيض من وحي نوف التميمي

تنسيق العباية المفتوحة مع الفستان الأبيض من وحي نوف التميمي



يُعد الفستان الأبيض من قطع الأزياء الأساسية داخل خزانة كل فتاة، إذ يتميز بأناقته وملاءمته لمختلف الإطلالات اليومية سواء في فصل الصيف أو الشتاء.

ولتنسيق العباية المفتوحة بأناقة خلال فصل الشتاء، يُمكنك الاستعانة بإطلالة مدونة الموضة نوف التميمي، التي نسقت عباية مفتوحة من قماش الشمواه، مع فستان أبيض، وحقيبة كتف وحذاء ذي كعب عالٍ بنفس لون الفستان، إضافة إلى طرحة شيفون بنفس لون العباية.



تنسيق العباية المفتوحة مع الجينزعلى طريقة رؤى الموالي

تنسيق العباية المفتوحة مع الجينزعلى طريقة رؤى الموالي



لإطلالة كاجوال نهارية أنيقة، يُمكنكِ تنسيق العباية المفتوحة على طريقة مدونة الموضة رؤى الموالي، التي نسقت عباية مفتوحة باللون الزيتي، مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، وقميص أبيض من قماش الحرير أو الشيفون.

ونسقت رؤى الموالي مع هذه الإطلالة إيشارب شيفون بنفس لون العباية، مع حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، وحقيبة كتف أنيقة باللون الأبيض.

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تنسيق العباية الجلد على طريقة خولة المراغي

تنسيق العباية الجلد على طريقة خولة المراغي



في إطلالة شتوية أنيقة تناسب الخروجات المسائية، اعتمدت مدونة الموضة خولة المراغي العباية المُصممة من الشمواه باللون الكحلي إضافة إلى الجلد البني الذي صُممت منه أكمام العباية والجيوب الأمامية الكبيرة وياقتها العريضة، ونسقتها مع فستان باللون الكحلي، وإيشارب بنفس لون الفستان، مع حقيبة كتف صغيرة باللون المحلي، وحذاء مفتوح من الجلد الجملي.



تنسيق العباية السوداء من وحي دلال الدوب

تنسيق العباية السوداء من وحي دلال الدوب



لا غنى عن العباية السوداء في مختلف فصول العام، لذلك يُمكنكِ تنسيقها في فصل الشتاء لإطلالة نهارية أو مسائية فخمة وأنيقة.

ومن وحي مدونة الموضة دلال الدوب، يُمكنكِ تنسيق العباية السوداء المفتوحة المُصممة من قماش الساتان، بتصميم أنيق ذي خطوط بيضاء رفيعة على منتصف العباية وأساور الأكمام.

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