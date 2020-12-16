خلطات تبييض للركبتين الدابغتين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - تتعرّض منطقة الركبتين إلى البقع والدبغات التي تجعل مظهرها غير جذاب. ويعود السبب في ظهور هذه البقع إلى عوامل عدة منها التعرّض إلى أشعة الشمس ومنها الجفاف الذي يصيب هذه المنطقة، بالإضافة إلى بعض الوضعيات والعادات السيئة التي تؤدي إلى البقع وبالتالي إلى ركبتين دابغتين وداكنتي اللون.

في ما يأتي خلطات تبييض تساعد على إزالة البقع وتفتيح منطقة الركبة.



1- خلطة الخل الأبيض والليمون

عصير الليمون والخل الأبيض

في وعاء نظيف وجاف ضعي نصف كوب من عصير الليمون وأضيفي إليه مقدار نصف فنجان من الخل الأبيض والقليل من ماء الورد وكوب من الماء. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً. بلّلي قطعة قطن ناعمة بالمزيج وامسحي بها ركبتيك، ثم بلّلي قطعة قطن أخرى وضعيها على ركبتيك وارتكيها حتى تنشف. أزيلي القطن واغسلي ركبتيك بالماء الفاتر ورطّبيهما بكريم الجسم.



2- خلطة النعناع والليمون

النعناع لتبييض البشرة

يساعد النعناع على توحيد لون البشرة وجعلها أكثر إشراقاً.

في ركوة على النار، ضعي نصف كوب من الماء وأضيفي إليه بضع أوراق من النعناع الطازح. دعي الأوراق تغلي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي إليها بضع قطرات من عصير الليمون. أطفئي النار ودعي المزيج يبرد. استخدمي قطعة من القطن الناعم وبلّليها بالمزيج وامسحي بها ركبتيك، ثم تناولي قطعتي قطن جديدتين وبلّليهما جيداً بالمزيج وضعيهما على ركبتين لمدة نصف ساعة قبل إزالتهما وغسل الركبتين بالماء الفاتر. استخدمي كريم ترطيب الجسم لترطبي ركبتين بعد غسلهما.



3- خلطة البصل والثوم

خلطة البصل والثوم

بفضل احتوائهما على زيوت أساسية تساعد في تفتيح لون البشرة، يدخل البصل والثوم في تركيبة خلطات التبييض الخاصة بمنطقة الركبتين.

في قدر خشبي اطحني فصاً من الثوم وبصلة صغيرة الحجم وأضيفي إليهما بضع قطرات من عصير الليمون وملعقة من ماء الورد وملعقة من مادة الغليسيرين. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه لفرك ركبتيك لمدة ربع ساعة قبل غسلهما جيداً بالماء الفاتر.



4- خلطة الشوفان وزيت الزيتون

الشوفان وزيت الزيتون لتبييض البشرة

ضعي 4 ملاعق من دقيق الشوفان و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين من الملح في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها عصير ليمونة كاملة. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على ركبتيك الدابغتين. استخدمي القطن أو منشفة قطنية ناعمة وبللّليها وضعيها لمدة نصف ساعة على المنطقة الدابغة.



5- خلطة الفلفل الأسود والفازلين

الفلفل الأسود لتبييض البشرة

يحتوي الفازلين على تركيبة غنيّة تساعد في ترطيب البشرة من الأعماق. ضعي ملعقتين من هذا المستحضر في وعاء جاف وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود ونصف كوب من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه ككريم لفرك المنطقة المتضرّرة لمدة 5 دقائق قبل الغسل بالماء الفاتر.

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