أخد ولادي واختفى.. «سلمى» تستغيث لتنفيذ تسليم الصغار: ماما مستنياكم

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زواج أفضى إلى خطف الأبناء، اختصار ما تعايشه سلمى محسن الأم التي تطالب برجوع أولادها الصغار إلى حضنها بعد ما لاقته من عنف في زواجها حتى الطلاق، وطرقت أبواب القضاء و«السوشيال ميديا» بحثًا عن الصغيرين منذ 8 شهور مضت، وسط تهرّب الأب من تسليمهم إليها رغم صدور قرار رسمي، ووجهت استغاثتها للجهات المعنية ومن يستطيعون مساعدتها في احتضان صغيريها مرة أخرى بعد الفترة التي قضتها في قلق عليهم.

زواج صالونات وخُلع مرتان

سنة ونصف هو عمر زواج سلمى وطليقها «هـ . ط»، ففي عام 2018 زُفّت الشابة العشرينية الحاصلة على دبلوم سياحة وفنادق على طليقها، 28 عاما، الذي يعمل دليفري في أحد مخازن الأدوية وحاصل على معهد سياحة وفنادق وتزوجا في مدينة المعتمدية بمحافظة الجيزة، بعد تعارف تم عن طريق «الصالونات» وانتهى بـ«الخُلع» مرتين.

تروي سلمى، لـ«الوطن»، أنها تعرضت لكل أشكال المهانة في زواجها وكانت قد وضعت طفلها الأول مالك، عمره سنة و10 أشهر الآن، حتى انفصلت عن أبو ابنها برفع قضية خلع وكانت حامل في طفلها الثاني آسر، وبعد تدخل أطراف عادا مرة أخرى ولكن تفاجئت بمعاملة مُهينة يتخللها ضرب وحبس من زوجها وأسرته انتهت بطردها من الشقة بالملابس التي ترتديها، وحررت محضرًا يحمل رقم 2352 بالتعدي وأخذ الطفلين، وتقول: «أخذ مالك من يدي في الشارع وأخذ آسر من الحضّانة وكان عمره 3 شهور لأنه مولود مريض».

الأم: أعلم عناوين أبو أولادي لكنه يهرب قبل حضور قوة التنفيذ

رغم حصول «سلمى» على قرار في الطلب رقم 567 لسنة 2020 منازعة حضانة جنوب الجيزة الرقيم 103لسنة 2020 بتسليم الصغير والصادر من المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشؤون الأسرة، لم تستطع تنفيذه حتى الآن، موجّهة استغاثة للجهات المعنية لمساعدتها في ضبط أبو أبنائها الذي رفعت عليه قضية خُلع للمرة الثانية، والذي يهرب من العناوين التي تعلم بوجوده فيها مع طفليها عند وصول الشرطة لتسليمها الصغيرين «قولوا لولادي ماما مستنياكم.. رجعولي ولادي».

الإجراءات القانونية إذا امتنع الأب عن تسليم الصغار

ينص القانون على الإجراءات اللازم اتخاذها عند امتناع الأب عن تنفيذ قرار تسليم الصغار، وأوضح الإجراءات محمد حمزة، محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، في وقت سابق لـ«الوطن»، بقوله إنه في حالة امتنع الأب عن تنفيذ القرار الصادر باستخدام عدة طرق منها غلق البيت حتى يمنع دخول القوة المعنية بالتنفيذ أو باصحابه للأطفال إلى خارج المنزل أو غيره من الأشكال التي تعوق تسليم الأطفال للشاكية، وعليه يُرفع الأمر إلى قاضى التنفيذ ومن ثم يأمر بالتنفيذ مستعينًا بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية في حال لزوم الأمر، حسب ما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية .

وإذا لم تستلم الشاكية أطفالها يُحرر جنحة بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار، ويكون ذلك بموجب شكوى شفهية أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص؛ ويشترط ذلك لأنها كم من الجرائم التى لا يجوز أن تحركها النيابة العامة إلا بناء على شكوى، كتابية أو شفهية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، وذلك حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية .