حالة غريبة تحدث للعين قد تعني أن الشخص مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تقدمت عملية فهم فيروس كورونا المستجد كثيرا منذ تفشي الوباء قبل 10 أشهر تقريبا، لكن الاكتشافات لازالت تظهر بشأن الأعراض المحتملة للإصابة بالفيروس الذي شل حركة العالم، وفق ما ذكر موقع " سكاي نيوز".

وكشفت دورية "أوبن أوبثالمولوجي" مؤخرا أن التهاب العينين هو من الأعراض المحتملة للمصابين بفيروس كورونا، وحث البحث الجديد كل من يعاني منها على إجراء الفحص.

وأشار التقرير إلى أن "أهم أعراض العين التي يعاني منها الأشخاص المصابين بفيروس كورونا هي الإحساس بألم في العينين".

ومن الأعراض الأخرى للعين التي لوحظت في مرضى فيروس كورونا، حساسية الضوء وحكة العين، في حين أن أعراض العين هذه أقل انتشارا بكثير من أعراض مثل السعال والحمى والتعب والفقدان المفاجئ لحاسة التذوق والشم، إلا أنها شيء يجب أن يكون الشخص على دراية به، وفقا للدورية.

فيما يتعلق بالبيانات المحددة التي كشفت عنها الدراسة، فإن مشاكل العين الأكثر شيوعا ظهرت فقط في 18 بالمئة من مرضى فيروس كورونا، على عكس التعب والإعياء الذي ظهر في 90 بالمئة من المصابين.

ووجد باحثون آخرون من أعراض فيروس كورونا الجديد في دراسة منفصلة مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بالأنف.

وعلى وجه التحديد، لاحظ الباحثون في جامعة برشلونة أن أعراض الأنف مثل الجفاف في تجويف الأنف، وهي حالة يمكن أن تسبق في بعض الأحيان فقدان حاسة التذوق والشم.