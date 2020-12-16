ناهد السباعي تسترجع ذكريات طفولتها مع والديها بصورة أبيض وأسود

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استرجعت الفنانة ناهد السباعي، ذكريات طفولتها، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، صورة لها في طفولتها بصحبة والدها المخرج الراحل مدحت السباعي، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

ناهد السباعي تتحدث عن صلة قرابتها بمحمد فوزي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، خلال الشهر الماضي، مقطع فيديو مدته 5 دقائق و43 ثانية، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لليوتيوبر إيمان صبحي، تحدثت خلاله عن مشوار الفنان محمد فوزي الفني.

وأعادت الفنانة مشاركة الفيديو على حسابها، وكشفت خلال تعليقها عن صلة القرابة التي تجمع بينها وبين الفنان محمد فوزي، قائلة: «ماذا لو محمد فوزي مكنش موجود؟! أنا منزلة الفيديو عشان ناس كتير متعرفش المعلومات دي عن محمد فوزي، وكمان ناس كتير متعرفش إنه خال أمي يعني جدي».

ودعت ناهد، خلال الفيديو، للفنان الراحل، قائلةً: «رحم الله أمواتنا.. شكرا يا إيمان على الفيديو الجميل ده، وبرافو بجد حلو قوي».

لاقى مقطع الفيديو التي شاركته ناهد السباعي استحسان المتابعين، وتفاعل عليه عدد كبير منهم، متبادلين الأدعية والترحم على الفنان الراحل محمد فوزي، وكان من أبرز التعليقات: «الله عليكي بجد.. تسمحيلي هشيره أنا كمان، كان فنان عظيم أوي، الله يرحمه».

ناهد السباعي تعمل في مجال التمثيل، وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

شاركت ناهد، في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة»، وفاز بجائزة في مهرجان كان عام 2012.

يذكر أن ناهد السباعي، شاركت في موسم رمضان الماضي، في مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وسوسن بدر وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثي وعدد آخر من النجوم.

وتشارك في مسلسل «في بيتنا روبوت»، من إخراج وليد الحلفاوي، تأليف: أمين جمال، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، دلال عبدالعزيز، وليلى أحمد زاهر.