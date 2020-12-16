أي اطلالات ستختارين لاستقبال العام الجديد؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - إذا أردت التألق لتستقبلي العام الجديد علّه يحمل التفاؤل بغدٍ افضل، إليك هذه التصاميم التي اخترناها لك من وحي اتجاهات الموضة لشتاء 2021. وزعنا خياراتك للعام المقبل بين أربعة اتجاهاتٍ من الألوان هي: الفضي، الذهبي، الأحمر والأخضر. حرصنا على الابتعاد عن الأسود الذي يبدو للبعض خياراً آمناً ولكنه سيكون مملاً بعد عام حافل بالأحداث وأحببنا نسج مروحة من الألوان تليق بمناسبة جميلة تعد ببدايات مشرقة.
موجة الفساتين الفضية ستغزو خزانتك:
إنها موجة فضية تعبر خزانتنا في هذا الوقت من كلّ عام لنتألّق بأجمل حلة. اخترنا لك باقة من الأكسسوارات الفضية والفساتين لتودّعي العام 2020 من موقع mytheresa.com.
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5 أكسسوارات فضية لتنسقيها مع فستانك:
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لمسة من الذهب تكفي لتديري الرؤوس
هي كل ما تحتاجينه وهي شبيهة بلمسة ميداس الذي يحيل كل ما يلمسه ذهباً لذا اخترنا لك باقة من الفساتين والأكسسوارت المطعة والمطرزة بالذهب والمشغولة بالمعدن المشرق لتتألقي كالأميرات.
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أما بالنسبة للأكسسوارات الذهبية اخترنا لك منها خمسة وهي:
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جرّبي الأخضر العشبي:
الأخضر العشبي هو لون الشتاء المفضل مهما كان ما اخترته من قماش إذ يمكنك اختيار قطعٍ من الجلد أو مصنوعة من قماش الكريب أو يمكن أن تتدثّري بسترة من الفرو فوق هذا الشورت الميتاليكي الذي اخترناه مع الكروب توب البراق. في العام 2021 يستمر معطف الفرو الاصطناعي في التألق فالتركيز يجب أن يكون على الأزياء التي تبتعد عن قتل الحيوانات وعلى الأقمشة المعاد تدويرها.
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وبالنسبة للاكسسوارات أعددنا خمسة قطع خضراء وهي من اليمين الى الشمال:
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الأحمر ثم الأحمر:
إنه لون متوهج لا يمر مرور الكرام وهو لون قوي يليق بصاحبة الشخصية القوية التي تريد لفت النظر الى وجودها. والسائد لها الموسم هو لون الأحجار الكريمة اي الياقوت فالأحمر الروبي هو الأنسب لتتألقي في المناسبات الرسمية.
اخترنا لك فستانين حمراوين هما من اليمين الى اليسار.
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ومن الإكسسوارات أحببنا لك خمسة هي من اليمين الى الشمال:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.