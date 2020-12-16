أي اطلالات ستختارين لاستقبال العام الجديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - إذا أردت التألق لتستقبلي العام الجديد علّه يحمل التفاؤل بغدٍ افضل، إليك هذه التصاميم التي اخترناها لك من وحي اتجاهات الموضة لشتاء 2021. وزعنا خياراتك للعام المقبل بين أربعة اتجاهاتٍ من الألوان هي: الفضي، الذهبي، الأحمر والأخضر. حرصنا على الابتعاد عن الأسود الذي يبدو للبعض خياراً آمناً ولكنه سيكون مملاً بعد عام حافل بالأحداث وأحببنا نسج مروحة من الألوان تليق بمناسبة جميلة تعد ببدايات مشرقة.





موجة الفساتين الفضية ستغزو خزانتك:

من اليمين: فستان Gucci- فستان Norma Kamali





إنها موجة فضية تعبر خزانتنا في هذا الوقت من كلّ عام لنتألّق بأجمل حلة. اخترنا لك باقة من الأكسسوارات الفضية والفساتين لتودّعي العام 2020 من موقع mytheresa.com.

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5 أكسسوارات فضية لتنسقيها مع فستانك:

من اليمين: حقيبة Balenciaga، حذاء Jimmy Choo، حذاء Christian Louboutin

حذاء مع عقدة من Christian Louboutin، حقيبة كلاتش Alexander McQueen



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لمسة من الذهب تكفي لتديري الرؤوس

من اليمين: فستان من Gucci، فستان من Galvan، فستان من Paco Rabanne



هي كل ما تحتاجينه وهي شبيهة بلمسة ميداس الذي يحيل كل ما يلمسه ذهباً لذا اخترنا لك باقة من الفساتين والأكسسوارت المطعة والمطرزة بالذهب والمشغولة بالمعدن المشرق لتتألقي كالأميرات.

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أما بالنسبة للأكسسوارات الذهبية اخترنا لك منها خمسة وهي:

من اليمين: حقيبة Paco Rabanne، حقيبة Jimmy Choo، صندل Christian Louboutin

جزمة Paris Texas، حذاء Aquazzura

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جرّبي الأخضر العشبي:

الأخضر العشبي



الأخضر العشبي هو لون الشتاء المفضل مهما كان ما اخترته من قماش إذ يمكنك اختيار قطعٍ من الجلد أو مصنوعة من قماش الكريب أو يمكن أن تتدثّري بسترة من الفرو فوق هذا الشورت الميتاليكي الذي اخترناه مع الكروب توب البراق. في العام 2021 يستمر معطف الفرو الاصطناعي في التألق فالتركيز يجب أن يكون على الأزياء التي تبتعد عن قتل الحيوانات وعلى الأقمشة المعاد تدويرها.

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وبالنسبة للاكسسوارات أعددنا خمسة قطع خضراء وهي من اليمين الى الشمال:

من اليمين: حقيبة Chloé، حذاء Givenchy، حذاء Alexandre Vauthier

حقيبة Bottega Veneta، حذاء Balenciaga



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الأحمر ثم الأحمر:



من اليمين: فستان Dolce&Gabbana، فستان Galvan





إنه لون متوهج لا يمر مرور الكرام وهو لون قوي يليق بصاحبة الشخصية القوية التي تريد لفت النظر الى وجودها. والسائد لها الموسم هو لون الأحجار الكريمة اي الياقوت فالأحمر الروبي هو الأنسب لتتألقي في المناسبات الرسمية.

اخترنا لك فستانين حمراوين هما من اليمين الى اليسار.

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ومن الإكسسوارات أحببنا لك خمسة هي من اليمين الى الشمال:

من اليمين: حقيبة Paco Rabanne، حذاء The Attico، حذاء Saint Laurent

حقيبة Gucci، حقيبة Dolce&Gabbana



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