برنامج سكر بنات: استعمالات جمالية صادمة لنبتة الألوفيرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية استعمال الألوفيرا في المنزل لمكافحة التجاعيد، لتخفيف انتفاخات العيون، تخفيف التشققات الجلدية وتثبيت الحواجب وغيرها من الإستعمالات الجمالية المذهلة . لتثبيت الحواجب لتثبيت الحواجب أنت بحاجة إلى نبتة الألوفيرا وفرشاة حواجب. خذي القليل من جل الألوفيرا الطبيعي بواسطة الفرشاة ومشطي بها شعيرات الحاجب ليترتب مظهره. لتخفيف التشققات الجلدية لتخفيف التشققات الجلدية أنت بحاجة القليل من جل نبتة الألوفيرا وقهوة" بن". اخلطيهما جيداً ، بعدها ضعي الخلطة مكان التشققات ودلكيها بطريقة دائرية. استعمال هذه الخلطة بشكل دوري يخفف التشققات بنسبة كبيرة. لمكافحة التجاعيد لمكافحة التجاعيد أنت بحاجة إلى قطعتين من صغيرتين من نبتة الألوفيرا . قصيها نصفين ودلكي بها مكان التجاعيد. لتخفيف انتفاخات العيون لتخفيف انتفاخات العيون أنت بحاجة إلى جل نبتة الألوفيرا ضعيه على محيط عينيك ودلكيه باستعمال ملعقة صغيرة . للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

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