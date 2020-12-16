تسريحات شعر وأساليب مكياج من سميرة سعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - تعد إطلالات النجمة سميرة سعيد مزيجاً عصرياً مميزاً، وخارجاً عن المألوف في أوقات عديدة، فهي لا تمانع في اتباع صيحات المكياج الغريبة والقوية، كما تعتمد تسريحات الشعر الشبابية والعصرية التي تظهرها دائماً أصغر من سنها.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من تسريحات الشعر وأساليب المكياج التي اعتمدتها سميرة سعيد مؤخراً، فأي منها تختارين؟



تسريحة الضفائر نصف المرفوعة مع المكياج الهادئ

تسريحة الضفائر نصف المرفوعة مع المكياج الهادئ



في إطلالة شبابية مرحة وهادئة، اعتمدت سميرة سعيد مكياجاً هادئاً جداً بألوان قريبة الى لون بشرتها. واعتمدت تسريحة الضفائر نصف المرفوعة التي منحتها مظهراً حيوياً ومرحاً، وجعلتها تبدو أصغر سناً وأكثر شباباً.

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تسريحة الكيرلي مع الغرة المسحوبة والمكياج الداكن

تسريحة الكيرلي مع الغرة المسحوبة



وفي إطلالة شبابية أخرى، اعتمدت النجمة سميرة سعيد تسريحة الكيرلي العفوية مع الغرة العالية قليلاً والمسحوبة الى الخلف. وبالنسبة الى المكياج، فقد اعتمدت مكياج عيون ناعماً لكن بألوان داكنة، الى جانب الروج الزهري اللامع، والبشرة اللامعة ذات النغمات الوردية.

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تسريحة الريترو مع المكياج الملون القوي

تسريحة الريترو مع مكياج العيون الأزرق



من المعروف أن النجمة سميرة سعيد لا تتوانى عن اعتماد صيحات المكياج القوية وغير المألوفة، والتي دائماً ما تمنحها مظهراً شبابياً جذاباً، كأن تستخدم مكياج سموكي قوياً باللونين الأزرق النيلي عند الجفن المتحرك، والفضي عند الجفن الثابت، الى جانب الرموش الاصطناعية، والروج الوردي اللامع. الى جانب هذا المكياج، اعتمدت سميرة سعيد تسريحة الريترو مع الغرة الجانبية العالية.

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تسريحة الشعر المموج مع المكياج السموكي

تسريحة الويفي مع المكياج القوي



من يتابع إطلالات سميرة سعيدة يلاحظ فوراً عشقها لتسريحة الشعر المموج، بأشكالها المنسدلة كافة، وقد اعتمدتها مؤخراً في إحدى إطلالاتها بتموجات ناعمة مع الفرق الجانبي. واختارت الى جانبها المكياج السموكي القوي اللامع والبلاش الوردي وكونتور الوجه الذي حدد ملامح وجهها بطريقة جذابة، إضافة الى الروج النيود اللامع.

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تسريحة الويفي مع المكياج الزهري الناعم

تسريحة الويفي مع المكياج الزهري الناعم

ومن بين أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمة سميرة سعيد مؤخراً، المكياج الزهري الناعم، الذي ارتكز على ظلال العيون الزهرية الفاتحة والرموش الاصطناعية الكثيفة، الى جانب أحمر الشفاه الوردي اللامع. في المقابل، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي بتموجات رفيعة ناعمة مع الفرق الجانبي.

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تسريحة الشعر المالس مع المكياج الملون

تسريحة الشعر المالس مع المكياج الملون



للمكياج الملون حصة كبيرة ضمن إطلالات سميرة سعيد، وقد اعتمدته مؤخراً بأسلوب جريء جداً وغير مألوف، ارتكز على الأيلاينر والماسكرا باللون البنفسجي، الى جانب الروج الأحمر الداكن بلمسة لامعة، والبلاش الوردي البارز على عظمتي الخدين. فيما اعتمدت تسريحة الشعر المالس المسحوب الى الخلف.

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