"عيد" يستنجد بالشرطة خوفا من زوجته: ضربتني بالشومة عشان عملت دوشة في البيت

علاقات و مجتمع

في إحدى الليالي وكانت الساعة تجاوزت الحادية عشر مساء فوجئ ضباط قسم شرطة حلوان، بدخول شاب مصاب بجروح وكدمات ودماء على وجهه في العقد الثالث من العمر، ويردد "إلحقوني يا مباحث إنجدوني من مراتي.. ضربتني بشومة علشان عملت دوشة في البيت".

ما جرى ذكره ليس مشهدا في فيلم كوميدي ولكن قصة حقيقية في القضية رقم 1227 جنح حلوان لسنة 2020، واقعة تخفي في تفاصيلها تناقضات بالجملة عن صورة تسلط الرجل في المجتمع المصري فهنا الجاني ليس الرجل وإنما المرأة.

"دي شالتني وخبطتني على الأرض زي المصارعة"، حكى الشاب اللحظات المرعبة التي تعرض لها على يد زوجته فطلب أفراد الشرطة هدوءه وجلس يروي تفاصيل محضره وفقا لما سنستعرضه في السطور التالية..

قال الشاب ويدعى "عيد" يبلغ من العمر 34 سنة، إنه يعمل في الأعمال الحرة ويقيم بمنطقة حلوان، تزوج من "ه،ك" 29 سنة، منذ فترة وبعد عدة شهور نشبت بينهما الخلافات العائلية وكانا يتصالحان كعادة الأزواج.

ضربني بالشومة

وسرد الزوج تفاصيل الواقعة، قائلا "عملت دوشه في البيت لقيتها أتعصبت عليا وضربتني بالشومة وشالتني وورمتني في الأرض، وضربتني برجلها في الحيط"، انتهى الشاب من ذكر ما تعرض له وتحول المحضر إلى النيابة والتي انتهت لإحالتها إلى محكمة الجنح.

تحرر محضر وألقي القبض على الزوجة وبمناقشتها اعترفت بالواقعة، وقررت أن المجني عليه أثار غيظها أثناء وجودها في المنزل، وتشابكت معه وتعدى عليها بالضرب فدافعت عن نفسها.

قررت النيابة حجز الزوجة على ذمة التحريات ووجهت لها تهمة التعدي بالضرب على زوجها، وتم إحالتها إلى محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي وبعد مناظرة القضية عاقبت المحكمة الزوجة بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 600 جنيه.

وكان تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بلاغا من صاحب أعمال حرة يفيد بتعرضه بالضرب والاعتداء على يد زوجته، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بالجسم.