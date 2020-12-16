ريهام عبدالغفور في "سيلفي" دون مكياج: الراحة النفسية أهم من النجاح

لايف ستايل

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة "سيلفي" جديدة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بدون مكياج.

وكتبت ريهام تعليقا على الصورة، قائلة: "في مرحلة عمرية معينة، الواحد بيختار راحته النفسية على حساب أي حاجة تانية.. أنا حاليا مختارة أبقى مرتاحة أكتر ما أبقى ناجحة أو حتى مبسوطة".

ريهام عبد الغفور بصحبة عائلتها

ومنذ أيام، ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال صورة جمعتها بعائلتها، نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أهلي أولا.. ربنا يخلي لنا أهالينا ويبارك في صحتهم وعمرهم يا رب".

وتبادل الفنانون التعليقات على صورة ريهام، إذ كتب محمد فراج: "أحلى عائلة ربنا يخليكوا لبعض حبيتي"، كما قالت الفنانة حنان مطاوع: "ربنا يخليكو لبعض".

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور، حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا"، إذ أعربت عن سعادتها بما تردد عن شروع مجلس النواب، في إجراء تعديلات على بعض المواد القانوينة الخاصة بالأحوال الشخصية، نتيجة القضية التي طرحتها الحكاية.

وقالت ريهام لـ"الوطن"، إن مقارنة قصة "ربع قيراط" بفيلم "أريد حلًا"، شرف كبير لها، خاصة أن الفيلم قام به عدد كبير من العمالقة في الفن المصري.

"ربع قيراط"، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، ونادية رشاد، ومحمد الصاوي، ومحمد علي رزق، وسناء يوسف، وإبراهيم السمان، وشاهيستا سعد، وعصام السقا، ورضوى جودة، ومحمد رضوان، ومحمد درويش، ومحمد الأحمدي، وبسمة ماهر، ورشا أمين، ومحمود يسري، وعبدالمنعم رياض، وأحمد عثمان.