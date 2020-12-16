حفلات جديدة لـ "التخلص من حفاضات الأطفال".. والأمهات: نستحق أكتر من كدا

ماما

بدءًا من الاحتفال بمرور أول أسبوع من ولادة الطفل، وحتى عيد الميلاد الأول له، يقيم العديد من الآباء لأطفالهم حفلات مختلفة في مناسبات عدة، لكن خلال الآونة الأخيرة انتشرت حفلات جديدة من نوع خاص، أثارت دهشة البعض، وهي حفلات الـ "potty party"، أو "التخلص من الحفاضات"، والتي لاقت جدلًا واستنكارًا كبيرا من قبل الكثيرين خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

مروة سيد تاج، إحدى المسؤولين عن تنظيم الحفلات الخاصة بالأطفال، وبصورة خاصة حفلات التخلص من الحفاضات، تقول خلال حديثها لـ"هن": "فكرة حفلات التخلص من الحفاضة موجودة من فترة تزيد عن سنتين في الدول الأجنبية بصورة كبيرة، وبدأت تنتشر بشكل طفيف في الدول العربية، لكن بشكل عام الفكرة لسه في مرحلة الاستنكار لأنها جديدة وأي فكرة مختلفة أو غريبة بتاخد وقت في مجتمعنا لحد ما تكون مألوفة أو مستحبة".

"مرحلة خلع الحفاض مرحلة شاقة على الطفل والأم لأنها ممكن تستمر من 3 أيام لحد سنة، على حسب استجابة كل طفل عن التاني، وحفلة خلع الحفاض هي تقدير لتعب الأم، وكنوع من التحفيز للطفل إنه عمل شئ يستحق الاحتفال".. حسب "مروة".

لا يستغرق الحفل سوى بعض التحضيرات البسيطة، "الحفلة بتكون في أغلب الأحيان من تورتة عادية، ووجود حفاضات وديكور بسيط بيدل على موضوع وغرض الحفلة، وبعض الملابس الداخلية الجديدة للطفل".

تلقى تلك الحفلات الجديدة من نوعها استنكارًا كبيرًا من بعض الأمهات في حين تتقبلها آخريات، "حاليًا في استنكار للحفلات من بعض الأمهات، وفي قبول عدد بسيط منهم، واللي وافقوا عليها كان ردهم حلو جدًا وقالوا وفيها إيه يعني؟ احنا نستاهل أكتر من كدا على المجهود المبذول في الفترة دي، وفي أمهات تانية كان نفسها تعمل الحفلة دي لكن ولادهم خلاص كبروا، والفكرة في طريقها للانتشار بشكل عام".