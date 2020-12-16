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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تكشف دور الازياء لعالمية في كل موسم عن مجموعة كبيرة من الازياء المحتشمة لحضور مناسبات عديدة من العالم.
واكبي آخر صيحات الموضة الرائجة مع الحفاظ على طابعك المحتشم واستوحي إطلالتك من أجمل موديلات فساتين سهرة محتشمة موضة شتاء 2021.
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فستان جورج شقرا Georges Chakra
من أحدث فساتين جورج شقرا Georges Chakra، اخترنا لكِ فستان أسود بأكمام طويلة شفافة ومزين بالكشاكش على أحد الأكتاف مع تصميم راقي يليق بذوق المرأة العربية.
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فساتين Julien Fournie
برزت بعض موديلات فساتين سهرة محتشمة موضة شتاء 2021 في مجموعة Julien Fournie 2021.
قدمت الماركة فستان أبيض بسيط بأكمام طويلة وقصّة ناعمة مع بعض الكشاكش، فضلاً عن الفستان الأخضر الداكن بالأكمام الطويلة.
فساتين طوني ورد Tony Ward
تنوعت فساتين طوني ورد Tony Ward لترضي مختلف الأذواق، وقدم المصمم موديلات فساتين سهرة محتشمة موضة شتاء 2021 بأكمام طويلة وصيحات رائجة مثل الفساتين بالأكمام الطويلة الشفافة والفساتين بصيحة الكاب، وبرزت بعض الألوان المميزة مثل الوردي والأزرق الفاتح والأسود.
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