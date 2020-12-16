كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - يُعد المعطف الطويل من قطع الأزياء الأساسية داخل خزانة كل فتاة في فصل الشتاء، فهو يمنح إطلالتها مظهراً أنيقاً ومميزاً، إضافة إلى ملاءمته لأيام الطقس البارد.

وتختلف طرق تنسيق المعطف الطويل مع الحجاب في فصل الشتاء، وفي السطور التالية، تقدم "الخليج 365.نت" للمحجبات، طريقة تنسيق المعطف الطويل مع أزياء الشتاء على طريقة مدونات الموضة.



معطف طويل بألوان الباستيل

معطف طويل بألوان الباستيل للفاشنيستا أمية زين





حققت الأزياء المُصممة بألوان الباستيل رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها المميزة.

وإذا كنتِ ترغبين في اعتماد إطلالة أنيقة بألوان الباستيل مستوحاة من مدونة الموضة أمية زين، إذ يُمكنك ارتداء معطف طويل ذي ياقة عريضة، مع بنطلون ذي أرجل واسعة من الجينز باللون الأزرق الفاتح، وبلوفر قصير وإيشارب باللون الكشمير.

ويُمكن مع هذه الإطلالة ارتداء بوت ذي كعب عالٍ مُصمم من الجلد بلون البالطو، وحزام باللون البني.

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تنسيق معطف جلد طويل مع البنطلون الجينز

معطف جلد أسود مع بنطلون جينز من سارة الدهيم



لإطلالة أنيقة وعصرية تناسب الإطلالات النهارية أو المسائية، يُمكنكِ تنسيق المعطف الطويل المُصمم من الجلد الأسود، على طريقة مدونة الموضة سارة الدهيم، إذ اعتمدته مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة باللون الأزرق الداكن وبلوفر قصير باللون الأسود.

ونسقت سارة الدهيم مع هذه الإطلالة، حذاء بوت من الجلد الأسود ذي رقبة قصيرة، إضافة إلى حقيبة باللون الأسود، وإيشارب مُصمم من الشيفون الأبيض.

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