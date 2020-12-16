ماسك الموز للبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تعاني كثيرات مشكلة جفاف البشرة التي تؤثر في نضارة ملامحهن وتمنعهن من الاستمتاع بمكياج ناجح ومشرق. وتتفاقم هذه المشكلة بطبيعة الحال مع التقدّم في السن وتبدّل هرمونات الجسم، كذلك مع تفاوت درجات الحرارة بين الفصول المختلفة.

هناك العديد من مستحضرات العناية بالبشرة التي قدّمتها العلامات التجارية بتركيبات غنيّة تساعد في ترطيب البشرة من الأعماق. انما الوصفات الطبيعية التي تتألف من مكوّنات طبيعية تبقى أكثر نفعاً وألطف على البشرة، وفي مقدّمتها الماسكات المصنوعة من الموز.



فوائد الموز للبشرة الجافة

يحتوي الموز على العديد من العناصر التي تساعد في تعزيز مرونة البشرة وترطيبها وفي محاربة أعراض الشيخوخة المبكرة، وفي مقدّمة هذه العناصر يأتي الفيتامين A والفيتامين C اللذان يعملان على تغذية البشرة من الأعماق ومنحها مظهراً مشرقاً وحيوياً. كذلك يحتوي الموز على عناصر مضادة للأكسدة تساعد في حماية البشرة من العوامل الخارجية المضرّة بها.



ماسكات طبيعية من الموز



1. ماسك الموز واللبن

ماسك الموز واللبن



لتحضير هذا الماسك أنت بحاجة إلى حبة موزة ناضجة نصف فنجان من اللبن وملعقة صغيرة من ماء الورد. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي ودعيه يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه قناعاً على بشرتك النظيفة. ضعي القناع لمدة نصف ساعة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي الغنيّ بالزيوت الطبيعية.



2. ماسك الموز والليمون

ماسك الموز والليمون



يحتوي الليمون على نسبة عالية من الفيتامين C الذي يساعد من تنشيط خلايا البشرة وزيادة إشراقها. في وعاء نظيف ضعي حبة من الموزة الناضجة واهرسيها جيداً ثم أضيفي إليها ربع فنجان من عصير الليمون. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس، وضعي المزيج على بشرتك النظيفة لمدة ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي.



3. قناع الموز والأفوكادو

قناع الموز والأفوكادو



يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الطبيعية وعلى الأوميغا 3 وهو بالتالي عنصراً مهما في تعزيز مرونة البشرة. ضعي في الخلاط الكهربائي حبة موزة ناضجة وحبة أفوكادو طازجة ودعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزّعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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