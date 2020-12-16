الامارات | بيبا ميدلتون حامل في طفلها الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن بيبا ميدلتون حامل في طفلها الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير أن بيبا ميدلتون (37 عاماً)، شقيقة دوقة كامبريدج كيت، حامل في طفلها الثاني من زوجها رجل الأعمال جيمس ماثيوز (45 عاماً).

وقال مصدر مقرب من أسرة ميدلتون لصحيفة ديلي ميل: «بيبا وجيمس سعيدان للغاية، هذه أنباء رائعة في ظل هذا العام الصعب، الأسرة بأكملها سعيدة».

يشار إلى أن بيبا وجيمس تزوجا عام 2017، وأنجبت بيبا طفلهما الأول آرثر في 2018.

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