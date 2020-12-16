الامارات | أوليفر ستون: أخذت الجرعة الأولى من اللقاح الروسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر ستون: أخذت الجرعة الأولى من اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المخرج الأميركي أوليفر ستون، إنه تلقى اللقاح الروسي لمكافحة فيروس «كورونا». وأوضح أنه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الذي يتم تناوله على جرعتين منذ بضعة أيام، مضيفاً أنه سيعود إلى روسيا للحصول على الجرعة الثانية، كما قال في مع التلفزيون الروسي في موسكو، أول من أمس. يذكر أن ستون حصل على ثلاث جوائز أوسكار عن أفلام «ميدنايت اكسبريس عام 1978» و«بلاتون 1986» و«بورن او ذا فورث أوف جولاي 1989». وكان ستون قد أثار جدلاً خلال الأعوام الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية بآرائه المؤيدة للكرملين، وشملت إجراء سلسلة حوارات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين عام 2017، أطلق عليها «حوارات بوتين». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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