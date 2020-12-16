الامارات | المغنية شير: ترامب سمّم ثقافة أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية شير: ترامب سمّم ثقافة أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المغنية الأميركية شير إنها لم تكره أي شخص في حياتها مثلما كرهت الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب. وتعهدت شير (74 عاماً) بالرقص فرحاً في حال تمت محاكمته بعد مغادرته منصبه.

وأضافت في حوار مع صحيفة «ذا غارديان» البريطانية «أكرهه.. لم أكره شخصاً بهذا القدر في حياتي».

وقارنت شير ترامب بالرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، الذي لا تحبه أيضاً: «لم أحب بوش لخوضه هذه الحروب، أستطيع أن أقول إن ذلك كان مبرراً للكره.. ولكن الأمر الذي أدركه هو أنه يحب أميركا، وترامب لا يحبها».

ولدى سؤالها عن كيفية تعاملها مع إجراءات الإغلاق التي جرى فرضها لمواجهة جائحة كورونا، قالت «كيف أتعامل؟ لا توجد كلمات تصف الأمر». وأوضحت «في بلادي الرئيس لا يعتقد أن أمر الجائحة يعنيه. هو لا يعتقد أنه تقع عليه مسؤولية مساعدتنا. أكره حتى أن أطلق عليه رئيساً، لأن كل ما يفعله هو مشاهدة التلفزيون». وأشارت إلى أن ترامب ساعد في تحويل ثقافة أميركا إلى «ثقافة سامة.. فالأشخاص الذين كانوا فقط لا يتفقون معاً من قبل، أصبحوا الآن أعداء». وعن تشكيك ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي أسفرت عن فوز جو بايدن برئاسة أميركا، تابعت شير: «قلت إنه في حال لم يستطع ترامب أن يكون في البيت الأبيض، سيحرقه». وأكملت «أعتقد أنه يحارب بقوة، لأنه ستتم محاكمته لدى خروجه من البيت الأبيض». ولدى سؤالها عن ما إذا كانت تعتقد أن ترامب سيواجه مشكلات قانونيه لدى خروجه من البيت الأبيض، أجابت: «أتمنى، سأرقص فرحاً حين ذاك».

• المغنية الأميركية: سأرقص فرحاً في حال محاكمة ترامب.

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