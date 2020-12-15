برلمانية: القيادة السياسية قررت استغلال قدرات المرأة المصرية

علاقات و مجتمع

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة المصرية لم تحظى بالفرصة في البرلمان إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة على أن القيادة السياسية الرشيدة رأت القدرة الخاصة بالمرأة المصرية، والتي لم تُستغل في الفترات السابقة.

وأضافت "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه ونهى عبدالعزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "DMC"، أن خوف المرأة المصرية على الدولة المصرية في 30 يونيو ووطنيتها وتقديرها للموقف في هذا الوقت الصعب جعل الجميع يلتفت وقدرات مصر المدفونة العهود السابقة.

وشددت، على أن المرأة المصرية لم تأخذ فرصتها الفترات السابقة في العمل العام، ولكنها الآن أصبحت تحتل المناسب القيادية المختلفة، موضحة، "أصبح هناك تمكين للمرأة وللقيادات المؤهلة لخدمة الوطن من خلال التشريعات والرقابة السليمة على الحكومة، وخصوصا السيدات تحت قبة البرلمان، ولذلك يجب أن يكون الأداء وفقًا للمستوى المطلوب من النائبات بالبرلمان الجديد".

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة وعي كل إمرأة تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أنه يجب على كل نائبة تأهيل نفسها لتليق بالمكان الذي أصبحت فيه.