فيفي عبده تشارك جمهورها فيديو من جلسة علاج طبيعي: "عايزة أرقص"

لايف ستايل

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله أثناء خضوعها لإحدى جلسات العلاج الطبيعي داخل منزلها.

وخلال الفيديو، قالت: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، عايزة أقولكوا إن انتوا واحشني جدًا، أنا حبيت أقولكوا أهو أنا كويسة وفي البيت والدكتور كيرلس أهو عمال بيعملي العلاج الطبيعي طمنهم عليا يا دكتور".

ورد الطبيب المعالج، خلال الفيديو قائلًا: "اتطمنوا يا جماعة مدام فوفا هتقوم وترجع أحسن من الأول وترجع تمتعكوا وتتبسطوا بيها".

لتستطرد "فيفي": "يلا عايزة أرقص، أنا بحب الرقص أوي، عايزين نولعها تاني بصراحة لأن كده حرام، أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، أنا قاعدة في البيت غصب عني من ساعة الساحل الشمالي ومش عارفة إيه اللي جرالي".

فيفي عبده تثير الجدل حول حالتها الصحية

وكانت أثارت الفنانة الجدل حول حالتها الصحية، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" دون مكياج، مرتدية نظارة شمسية كبيرة الحجم، خلال حديثها مع الجمهور، قائلة: "يا صباح الفل والياسمين، وحشتوني جدا، ادعولي أنا عيانة، ومش بقولكوا ومخبية عليكي، وعشمانة في ربنا إنه يشيل عني"، دون توضيح طبيعة مرضها أو تطورات حالتها الصحية.

وتابعت حديثها، بطلبها الجمهور الدعاء لها باستمرار، حتى تتمكن من العودة لحياتها الطبيعية، وتتمكن من التواصل مع جمهورها من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركهما باستمرار عبر "إنستجرام".

واختتمت مقطع الفيديو بكلماتها الشهيرة: "لاف يوم.. 5 أمواه.. بيج هاج"

بينما اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددًا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات حول وفاتها.

يأتي ذلك بعدما أكدت فيفى عبده أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.