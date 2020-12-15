هل تعاني من أحدهم؟.. 5 أنواع مختلفة من اضطرابات الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بأنواع مختلفة من اضطرابات الطعام، والتي قد تؤدي إلى التعرض لمخاطر صحية، أو حالات نفسية سيئة نتيجة تطور عادات الأكل بشكل غير صحي، مثل هوس الطعام. اضغط هنا

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