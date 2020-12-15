هذا ما فعلته الأبراج الفلكية في 2020: هؤلاء "المحظوظون".. والتحذيرات لآخرين مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عام 2020 كان مليئا بالصعوبات والأزمات، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من إغلاق وتوقف وتعطّل لمختلف مناحي الحياة.

وإذا كنت ممن يهتم بالأبراج الفلكية، وتنتظر ما تقوله، "لايف ستايل الخليج 365" يقدم لك ما فعله كل برج من الأبراج خلال هذا العام، وفق ما ذكرت لنا عبير فواد خبيرة الأبراج.

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

مواليده كانوا يشعرون في أغلب الأيام بالعزلة، ولكنهم في المنتصف الثاني للعام كان لديهم إصرارا ونشاطا وطاقة للوصول إلى أهدافهم.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

لم يكن حظهم سيئا خلال هذه السنة، حيث كان لديهم نجاحات كثيرة ومكاسب مالية جيدة وتولوا مناصب عالية، وكانوا أقوى أمام المشاكل. ولكن النصف الثاني من العام وإنجاز كان يجب أن تكون أعمالهم ومهامهم في سرية وكتمان.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

تميز مواليد الجوزاء بالحظ الجيد عاطفيا، خصوصا من إبريل إلى أغسطس، من ناحية والجاذبية والتأثير في الجنس الآخر، ولكن على المستوى الصحي كانوا عرضة للمرض، وبداية من التلت الأخير لمدة 8 يناير عام 2021 فهي فترة صعبة ويجب الانتباه لحقوقهم وصحتهم.

- برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عام 2020 كان مليئا بالصعوبات بالنسبة لهم، بالإضافة إلى العصبية الشديدة وهم عرضة لأخذ حقوقهم بجانب المشاكل الزوجية والقانونية والأزمات المالية، ولكن في شهر نوفمبر وديسمبر ستتحسن الأحوال.

- برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

لم يكن عام 2020 جيد بالنسبة لمواليد الأسد، ولكن منتصف العام كان أفضل بكثير وبدوأ في تحقيق المكاسب والخروج من العزلة.

- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

لم يكن الحظ حليفهم عاطفيا وكان لديهم الكثير من المشاكل العاطفية، بالإضافة إلى المشاكل القانونية، وفي شهر ديسمبر يواجهون ضغوط عائلية، وبالرغم من ذلك كان لديهم القدرة على تحقيق مكاسب.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

مواليد هذ البرج هم أقل حظا والأسوأ هذا العام، وكان النصف الأول من العام أفضل بكثير من الثاني.

وبالنسبة للحياة العاطفية كانت هادئة، لكن نصف العام الثاني جلب لهم المشاكل الزوجية والقانونية وأصبحوا عُرضة للنصب والاحتيال، لذا من الأفضل عدم التسرع أثناء اتخاذ أي قرارات، خصوصا الخاصة بتوقيع العقود أو الاتفاقيات، وعدم المغامرة ماليا حتى يوم 6 يناير.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

مواليد هذا البرج يمتلكون اليقظة الذهنية وسرعة البديهة وحسن التصرف في المواقف الصعبة، وعلاقاتهم الجيدة بمن حولهم أفادتهم كثيرا، ولكن في 2020 مرت عليهم أوقات مليئة بالضغوطات العائلية، وحسن تصرفهم ساعدهم على تخطي أي ضغوطات. وبدأ يتحسن حالهم العاطفي من منتصف نوفمبر إلى منتصف شهر ديسمبر.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

2020 جلب لهم العديد من المشاكل العاطفية والزوجية، بالإضافة إلى أن كثيرا من مواليد القوس انفصلوا عن شركاء حياتهم.

وبالنسبة للمتزوجين كان لديهم العديد من المشاكل الزوجية ولا يشترط أن تؤدي إلى الطلاق، وفضلا عن الأزمات المالية ومشاكل العمل، لا بد من العمل في سرية وكتمان والابتعاد عن الفخر بأنفسهم وإنجازتهم أمام الآخرين.

- برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

جمع مواليد هذا البرج بين الخير والشر وبين الأشياء الجيدة والسيئة كالتعب وعدم اكتمال الخطط وفشل العلاقات العاطفية، ولكن في نفس الوقت كان لديهم حسن إدارة للمشاكل وحسن التصرف، وفي الفترة المقبلة يجب القيام بالمهام بكل سرية وكتمان حتى 8 يناير 2021.

- برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

مواليده معرضون للحسد بشكل كبير، ومكائد من قبل الأشخاص الآخرين، لذا من المهم يجب القيام بكل شيء بسرية وكتمان حتى عام 2023، ولكن الحظ كان حليفهم عاطفيا.

- برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

لم يكن الحظ حليفهم عاطفيا في عام 2020، ولكن على المستوى المهني والعلاقات الاجتماعية الحظ كان حليفهم.