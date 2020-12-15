المصممة الإماراتية ياسمين الملا: تصاميمي تعكس ثقافتي بأسلوب حديث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:41 مساءً - هي شابة إماراتية لطالما تميزت بعشقها لتصميم الأزياء وإبراز أناقة المرأة بأبهى حُلة وجمال.

جعلت من حُلم طفولتها حقيقة عندما درست التصميم في جامعة لندن للأزياء، وأطلقت من بعدها علامتها التجارية الخاصة YNM Dubai في العام 2014 بدبي؛ واضعةً بين أيدي النساء مجموعات متميزة من الأزياء الفاخرة التي تخاطب مختلف الأذواق.

المصممة الاماراتية ياسمين الملا



إنها المصممة الإماراتية الشابة ياسمين الملا، التي كان لموقع «الخليج 365» معها حوار شيّق، أخبرتنا فيه عن بداياتها في تصميم العبايات والأزياء، وعن الكثير من التفاصيل الخاصة بأحدث مجموعاتها.

المصممة الاماراتية ياسمين الملا صاحبة علامة YNM Dubai

بدايات المصممة ياسمين الملا

- ياسمين الملا حائزة على شهادة في العلوم السياسية، ما الذي دفع بك للالتحاق بكلية لندن للأزياء لدراسة تصميم الأحذية والأزياء؟

قد لا يبدو أن الموضة والسياسة موضوعان متقاربان، ولكن ماذا عن التفكير في ذلك مرة أخرى؟ أنا أؤمن بشدة أن الموضة والسياسة ترتبطان ببعضهما البعض، وتكمل كل منهما الأخرى بطريقة أخرى، كلاهما عنصر قوي وأساسي في العالم من جميع الجوانب، وهذا هو السبب في أنني جمعت بين حبي للموضة والسياسة من خلال دراسة كليهما.

عبايات عصرية من تصميم ياسمين الملا

إطلاق ياسمين لعلامة YNM Dubai

- بدأتِ رحلتك في عالم تصميم الأزياء مباشرة بعد تخرجك؛ حيث أطلقت مع أختك علامتك الخاصة YNM Dubai في العام 2014، ماذا كانت الفكرة الأساسية خلف إطلاق علامتك الخاصة؟

في البداية، أسعى دائماً للعمل الجاد لخلق أثر ملحوظ في صناعة الأزياء العالمية كمصممة من الإمارات العربية المتحدة؛ فأنا لدي دافع كبير في تمثيل بلدي بطريقة مثالية للغاية.

من المنظور الإبداعي - كنت أرغب في سد الفجوة المفقودة في سوقنا الإقليمي، من خلال ابتكار تصاميم مميزة، وتحديث القفطان الكلاسيكي، بالإضافة إلى تحريف زخارفنا الجميلة، وتصميم الملابس الجاهزة Ready To Wear المحلية التي تتحدث إلى جيل اليوم؛ فضلاً عن التركيز على حِرفية عالية الجودة.

عبايات عصرية من تصميم ياسمين الملا

- بماذا تتميز تصاميم YNM Dubai؟

إنني أحرص دائماً على أن تعكس تصاميمي ثقافتي بطريقة حديثة، وأطمح إلى رفع مستوى قطعنا التقليدية، مع الحرص على الحفاظ على الجمال الكلاسيكي لمفهومها، وأطمح إلى أن تبقى تصاميمي خالدة ودائمة العصرية؛ حيث يمكن أن يتم ارتداؤها بعد 20 عاماً من الآن.

- ما هي مصادر إلهامك؟

إن الأمر لا يتعلق بوقت أو يوم أو شهر معين، أجد الإبداع في كل شيء تقريباً.. فأنا أستلهم من الثقافة والسفر والأحباء.

- أخبرينا عن آخر مجموعة طرحتِها، ما هي الأقمشة والألوان التي اعتمدتِها؟

بعد الدراسة المعمقة والمراقبة والاستماع لعملائنا خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس COVID-19، قررنا تغيير المعايير، والتركيز على نهج طبيعي ومستدام مع 4 كبسولات في السنة، كما وقررنا التركيز على البيع بشكل أساسي مباشرة إلى المستهلكين، كذلك؛ فقد طوّرنا طرق التوصيل لتوفير تصاميمنا ومنتجاتنا لأكثر من 66 دولة؛ فضلاً عن تسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت لتعزيز التجربة بأكملها من خلال منظور 360.

في البداية، دخلنا مشروعنا الأخير وهو العبايات الريدي Ready To Wear؛ فالعباية هي قطعة أساسية لخزانة المرأة الخليجية؛ لذلك أردنا تبسيط الأسلوب وجعلها في متناول الجميع خلال هذه الفترة الحرجة؛ حيث إن تجربة التسوق المعتادة للعبايات تتطلب قياسات محددة، وتحتاج إلى تفصيلها حسب جسم كل امرأة؛ لذلك أطلقت YNM أول تجربة لها لبيع العبايات عبر الإنترنت.

ياسمين الملا والمرأة

- إلى أية امرأة تصمم ياسمين الملا؟

أصمم للمرأة التي تقدّر الجمال والبساطة، وتطمح في ترك انطباع أينما حلّت.

من تصاميم ياسمين الملا



ياسمين الملا وتعاونها مع العديد من العلامات التجارية الرائدة

- تعاونتِ منذ بداياتك مع العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل: تيفاني آند كو، جيمي شو، كريستيان لوبوتان، باكارا وغيرها، ماذا كان الهدف الرئيسي من هذا التعاون؟

أنا شديدة الامتنان لإتاحة الفرصة أمامي والعمل مع العلامات التجارية التي أعشقها كثيراً، والتي أرتدي من تصاميمها وأجسدها، مثل تيفاني آند كو Tiffany & Co، لويس فويتون Louis Vuitton، كريستيان ديورChristian Dior، جيمي شو Jimmy Choo ، Christian Louboutin كريستيان لوبوتان، إكس نيهيلو Ex Nihilo، وغيرها من العلامات العالمية الرائدة.

لقد تعاونت مع تلك العلامات لابتكار مفاهيم لا تعد ولا تحصى من منظوري الخاص كمصممة، سواء من الاتجاه الفني أو الإبداعي؛ حيث إن هدفي النهائي هو دائماً ربط تراث وجمال العلامات التجارية بالمجتمع المحلي.