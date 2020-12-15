5 معتقدات خاطئة عن التغذية السليمة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يتبنى بعض الأشخاص مجموعة مختلفة من المعتقدات والأفكار الخاطئة بشأن اتباع نظام غذائي صحي، نتيجة تعدد المعلومات الخاصة بالتغذية السليمة، وهو ما يتسبب في الإصابة بالأضرار الصحية. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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