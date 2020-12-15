الرؤوس البيضاء لدى الفتيات وإزالتها بالوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:42 مساءً - تنتاب العديد من الفتيات حالة من القلق عند ظهور رؤوس بيضاء على بشرتهن، حيث يعانين من كيفية إزالتها بطريقة لا تعرض بشرتهن للتشوه، وبحسب خبيرة العناية بالبشرة منى اليماني، فإن الروؤس البيضاء لها أسباب مختلفة، منها كثرة إفراز الدهون والتعرق، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الدهنية والتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء البلوغ والحيض والعيش في بيئة رطبة، ويمكن علاج هذه المشكلة باتباع وصفات طبيعية نتعرف عليها.



وصفات طبيعية لعلاج الرؤوس البيضاء



العسل

العسل





يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا، لذلك يساعد في تنظيف المسام وعلاج الرؤوس البيضاء على الأنف، ولتحقيق ذلك يجب تحضير ملعقة كبيرة من العسل وتسخينها لمدة 15 دقيقة، ثم الانتظار حتى تدفأ وتوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء، وينصح بتكرار هذه الوصفة يومياً.



تقشير الوجه بالسكر

تقشير الوجه بالسكر



يساعد السكر في التخلص من الجلد الميت والرؤوس البيضاء أيضاً، من خلال تحضير ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة أخرى من العسل، ثم مزج المكونات معاً، ووضعهما على الوجه لمدة خمس دقائق، ثم شطف الوجه بالماء، ويمكن استخدام المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع.



ماء الورد

ماء الورد



يساعد ماء الورد في التخلص من الرؤوس البيضاء، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من ماء الورد، على قطعة قطن كبيرة، ثم مسح المناطق المصابة بقطعة القطن، ويمكن تكرار الوصفة مرتين في اليوم.

وصفات طبيعية لعلاج الرؤوس البيضاء



القرفة

القرفة



تحتوي القرفة على خصائص مضادة للميكروبات، تساعد في تقليل الرؤوس البيضاء وعلاج حب الشباب، ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة أخرى من دقيق الشوفان وبعض الماء، ثم خلط المكونات معاً لتشكيل عجينة سميكة ووضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء البارد، ويمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.



خميرة وزبادي

خميرة



تعتبر الخميرة من المقشرات الطبيعية للبشرة، وتساعد أيضاً في علاج الرؤوس البيضاء، ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير ملعقتين صغيرتين من الخميرة، وملعقتين صغيرتين من الزبادي، ومزج المكونات معاً لتشكيل عجينة، ثم وضعها على الوجه لمدة خمس دقائق حتى تجف، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ، ويمكن تكرار الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع.

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