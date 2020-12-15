صيحات شعر لا بد من تجربتها هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:42 مساءً - إذا كنت لا ترغبين في أن يكون شعرك هذا الشتاء محاصراً تحت القبعة أو أغطية الشعر، فأنت بحاجة الى الاطلاع على صيحات الشعر الرائجة في هذا الشتاء، والتي ستجعلك متحمسة الى تجربتها في أسرع وقت، بدءاً من قصات الشعر العصرية، مروراً بتسريحات الشعر الحيوية، وصولاً الى ألوان الشعر الجديدة، والتي بالتأكيد ستمنحك إطلالة متجددة خلال أشهر الشتاء الباردة، التي تُشعر كثيرات من النساء بالكآبة والملل. فتابعينا في هذا المقال، لتتعرفي الى أبرز صيحات الشعر الرائجة خلال هذا الشتاء.



تسريحة ذيل الحصان المقلوبة

تسريحة ذيل الحصان المقلوبة



إن تسريحة ذيل الحصان بمختلف أشكالها ليست بجديدة في عالم الموضة والجمال، لذلك فإن الطريقة المثلى للحصول على إطلالة متجددة هذا الشتاء، هي اعتماد تسريحة ذيل الحصان المقلوبة، والتي تعد من أكثر تسريحات الشعر رواجاً خلال هذا الموسم، فاعتمديها لطلة أنثوية مثالية في كل الأوقات.

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صبغة الشعر الأحمر

صبغة الشعر الأحمر



إذا كنت تتطلعين الى تغيير لون شعرك خلال هذا الشتاء، فلا يمكن أن تخطئي إن اعتمدت صبغة الشعر الأحمر على طريقة النجمة لوسي هيل Lucy Hale، فهو أحد ألوان الشعر الحيوية التي تتناغم مع جميع ألوان البشرة، والتي ستكون موضة رائجة جداً خلال هذا الشتاء.

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تسريحة الكعكة المزدوجة

تسريحة الكعكة المزدوجة



تعود هذه التسريحة الى مرحلة التسعينات، وهي ستكون مجدداً من أبرز صيحات الشعر لهذا الشتاء، كما أنها تسريحة طفولية جذابة وتوفر للمرأة مظهراً حيوياً. يكفي أن تلفي الغرة الأمامية على شكل كعكتين صغيرتين وتثبتيهما بشكل جيد، مع ترك الشعر منسدلاً من الوراء.

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تسريحة الضفائر الأمامية

تسريحة الضفائر الأمامية



لا تتطلب تسريحة الضفائر الأمامية مجهوداً كبيراً، لذلك تشكل خياراً رائعاً للفتيات الجامعيات أو العاملات، فضلاً عن أنها ستكون رائجة جداً خلال الأيام المقبلة. يكفي أن تصنعي ضفيرتين أماميتين صغيرتين منسدلتين على جانبي الوجه. وهي من التسريحات المرحة التي تمنحك مظهراً طفولياً ناعماً.

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قصة البوب

قصة البوب



يعد فصل الشتاء الوقت المثالي لتجربة قصة البوب، كونها لا تتطلب الكثير من الوقت والصيانة، إضافة الى أنه سيكون لديك الوقت الكافي لأن تعودي الى الشعر الطويل خلال الصيف إن رغبت في ذلك، فاعتمديها هذا الشتاء من دون تردد.

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