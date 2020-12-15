كورونا اليوم: تقنية تقتل الفيروس في 30 ثانية.. وتجربة لقاح عن طريق الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تقنية تقتل الفيروس في 30 ثانية

أثبت باحثون من جامعة تل أبيب (TAU) ، أنه يمكن قتل فيروس كورونا بكفاءة وسرعة وبتكلفة زهيدة باستخدام الثنائيات الباعثة للضوء فوق البنفسجي (UV-LEDs) .

ويعتقد الباحثون أن تقنية UV-LED ستتوفر قريبًا للاستخدام الخاص والتجاري، وفقا لما ذكره موقع " medicalxpress".

واختبر الباحثون الطول الموجي الأمثل لقتل الفيروس التاجي ووجدوا أن طول 285 نانومترًا (نانومتر) كان فعالًا تقريبًا في تطهير الفيروس مثل الطول الموجي 265 نانومتر، مما يتطلب أقل من نصف دقيقة لتدمير أكثر من 99.9٪ من فيروسات كورونا، هذه النتيجة مهمة لأن تكلفة 285 نانومتر لمبات LED أقل بكثير من تلك الخاصة بمصابيح 265 نانومتر، والأولى متوفرة أيضًا بسهولة أكبر.

استهداف هذه الخلايا يساعد في مكافحة الأعراض

بالنسبة لمرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض رئوية خطيرة، فإن استهداف الخلايا البطانية - التي تشكل جدار الأوعية الدموية التي تنظم تبادل الأكسجين بين الشعب الهوائية ومجرى الدم - قد يكون طريقة جديدة لاستعادة وظائف الرئة الطبيعية.

وتنبع هذه الفرضية من دراسة أجراها باحثون في قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في مدرسة النهضة للطب بجامعة ستوني بروك بأمريكا، ونشرت في mBio، المجلة الرائدة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

احذروا الأيام العشرة الأولى بعد مغادرة المستشفى

أظهر عدد متزايد من الدراسات أنه في الأشهر الأولى بعد إقامة المرضى في المستشفى بسبب فيروس كورونا، يواجهون خطرًا كبيرًا من المشاكل الصحية المستمرة والعودة إلى المستشفى والموت.

لكن الأسبوع والنصف الأول قد يكون خطيرًا بشكل خاص، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة JAMA ، وقام بها فريق من جامعة ميشيغان ونظام VA Ann Arbor للرعاية الصحية، بالولايات المتحدة.

كان لدى مرضى كوفيد-19 خطر أعلى بنسبة 40٪ إلى 60٪ في العودة إلى المستشفى أو الموت في الأيام العشرة الأولى، مقارنة بالمرضى المماثلين الذين عولجوا في نفس المستشفيات خلال نفس الأشهر بسبب قصور القلب أو الالتهاب الرئوي.

تجربة لقاح عن طريق الأنف

أعلنت شركة الخدمات الصيدلانية Open Orphan أنها تلقت موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة MHRA، وأنها مستعدة لإجراء دراسة المرحلة الأولى من لقاح الأنف Covi-Vac ، COVID-19 ، بالتعاون مع شركة Codgenix الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية.

وستقوم شركة Open Orphan، بتقييم سلامة ومناعة جرعة واحدة من لقاح الأنف المرشح في 48 متطوعًا بالغًا سليمًا في مرفقها في وايت تشابل بلندن.

ومن المقرر أن يخضع لقاح أنفي ضد كورونا للتجارب بعد أن حصل على موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة (MHRA) في المملكة المتحدة، يمكن أن يعني طريقة أبسط بكثير للحماية من الفيروس، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.