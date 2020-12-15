أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادات للوقاية من الموجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان.

لماذا يشكل خطرا؟

مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان تجعلك عرضة لانتقال فيروس كورونا إليك.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب المصافحة بأي شكل من الأشكال، وقم بتحية أي شخص بإشارة اليد فقط.