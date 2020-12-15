"بدون حقن أو ردود فعل سيئة".. تجربة لقاح أنفي ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت شركة الخدمات الصيدلانية Open Orphan أنها تلقت موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة MHRA، وأنها مستعدة لإجراء دراسة المرحلة الأولى من لقاح الأنف Covi-Vac ، COVID-19 ، بالتعاون مع شركة Codgenix الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية.

وستقوم شركة Open Orphan، بتقييم سلامة ومناعة جرعة واحدة من لقاح الأنف المرشح في 48 متطوعًا بالغًا سليمًا في مرفقها في وايت تشابل بلندن.

ومن المقرر أن يخضع لقاح أنفي ضد كورونا للتجارب بعد أن حصل على موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة (MHRA) في المملكة المتحدة، يمكن أن يعني طريقة أبسط بكثير للحماية من الفيروس، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Open Orphan ، كاثال فريل: "إنها المرحلة الأولى، ولكن كما رأينا، يمكن أن تنتقل المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة في غضون أشهر في هذا العالم الجديد من التطوير السريع للقاح"

وتابع: "بريطانيا هي الرائدة عالمياً في اختبار اللقاحات بمليون ميل - لا أحد يفعل ذلك كما نفعل نحن، لقد كان الناس يفعلون ذلك لفترة طويلة جدًا هنا في شرق لندن، لذلك كان على أصدقائنا في نيويورك القدوم إلى لندن لاختبار لقاحنا، إنه لأمر مثير حقًا أنه الجيل الجديد، إنه المستقبل، إنه لقاح بين الأنف وهو عبارة عن فيروس حي صغير".

Covi-Vac ، هو أحد اللقاحات القليلة التي تستخدم الفيروس الحي الموهن (الفيروس بأكمله في صورة ضعيفة)، على عكس معظم اللقاحات الأخرى التي تحتوي فقط على الطفرة الفيروسية، إنه لقاح خالٍ من الإبر وجرعة واحدة.

قالت منظمة Open Orphan إن اللقاح لديه القدرة على تحفيز أضداد أوسع، مناعة خلوية ومخاطية بجرعة واحدة داخل الأنف، ويمكن أن يكون أحد اللقاحات الأولى التي توفر مناعة طويلة الأمد من كورونا، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب في يناير 2021.

وقال فريل: "إذن هذا اللقاح إذا تمت الموافقة عليه في أواخر العام المقبل، وهو احتمال أن ينتشر في جميع أنحاء العالم، ولا يتم تجميده ولا سلسلة تبريد، إنه قابل للاستنشاق، يمكنك رشه في أنفك، تخيلوا بساطة لقاح يمكنك أن تستنشقه عبر أنفك، لا حقن ولا ردود فعل سيئة".

وبدأت الشركة في تجنيد متطوعين للتجربة السريرية، ووفقًا لفريل، سيتم الإشراف على أولئك الذين يحضرون إلى منشأته في شرق لندن في بيئة سريرية آمنة وخاضعة للرقابة.

إذا أظهرت التجربة السلامة والمناعة ، فإن hVIVO ستدعم Codagenix أثناء انتقالها إلى المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج الأكبر.