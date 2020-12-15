حفيدة فريد شوقي تثير الجدل بالرقص والملابس الجريئة على "تيك توك" (فيديو)

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول مقاطع فيديو خاصة بملك عوض، حفيدة النجم الراحل فريد شوقي وابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رقصها بأزياء جريئة على تطبيق "تيك توك".

انقسام حول مقاطع فيديو حفيدة فريد شوقي

تضمنت مقاطع الفيديو، ظهور "ملك" بأزياء جريئة ومكشوفة، إذ أطلت بـ"توب أستومك" ضيق، يجمع بين الأبيض والأسود، مع بنطلون أسود فضفاض خلال رقصها على نغمات أغنية "ماني مان"، فيما ظهرت بـ"توب" أسود شفاف مع بنطلون قاتم اللون أثناء تمايلها على أغنية "برنسس كيرلز".

حققت مقاطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مئات التعليقات، أبرزها: "اللبس جريء وأوفر جدا بجد"، و"زي القمر وشبه مامتك"، و"والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. إزاي أنتي تظهري كده"، و"جميلة ومنطلقة وروحك حلوة".

ورغم انتشار تلك الفيديوهات حاليا، إلا أنها ليست جديدة، إذ سبق ونشرتها حفيدة فريد شوقي منذ عدة أسابيع عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ولم تعيد نشرها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

رانيا فريد شوقي تتحدث عن ابنتيها والمشاهد الجريئة

كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، تحدثت عن ابنتيها فريدة وملك، خلال لقائها مع برنامج "اسألني" على قناة سي بي سي، قائلة: "بيحقدوا عليا علشان عشت مع والدي النجم الله يرحمه".

وأكدت "رانيا" أنها امتنعت عن تقديم لأنها خجولة بطبعها، إلا أنها لا تلوم من يقدمون هذه المشاهد"، على حد قولها.