استشاري مناعة: أصحاب الحساسية المزمنة لا ينبغي لهم الحصول على لقاح كورونا

صحة

يعانى البعض من تاريخ مرضي مع الحساسية، ومع ظهور لقاح "فايزر- بيو إن تك"، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأت تتردد تساؤلات عن مدى إمكانية حصول مريض الحساسية المفرطة على التطعيم.

يوضح أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن مرضى الحساسية المفرطة معرضون للإصابة بالحساسية تجاه أي دواء أو لقاح، وأنه لا توجد اختبارات معينة لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابا بالحساسية أم لا.

وأضاف الحداد، أثناء في تصريح لـ"هُن"، أن الشخص الذي لديه تاريخ مرضي تجاه بعض الأدوية، لا ينبغى أن يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، توصية جديدة لاختصاصي الرعاية الصحية، تفيد بأن أي شخص يعاني من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح أو دواء أو طعام، أو أولئك الذين تم نصحهم بحمل حاقن الأدرينالين الذاتي، لا ينبغي عليهم تلقي لقاح كورونا.

أعراض الحساسية

من اعراض الحساسية كما ذكرها موقع "Web Md":

- سيلان الأنف.

- الحكة.

- تورم العينين.

- الحكة في الجلد واحمراره.

- تقشر الجلد.

- انقباضات في الصدر.

- ضيق التنفس.

- الحكة موقع الحساسية.

- تورم الشفتين.