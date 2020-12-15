مع توقعات سقوط أمطار.. 5 نصائح للحماية من التهابات الأذن

صحة

بالتزامن مع تقلبات الطقس، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم الثلاثاء، متوقعة سقوط أمطار على معظم أنحاء الجمهورية، تمتد إلى القاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة على بعض المناطق.

وقال الدكتور سمير الأشقر، استشاري الأنف والأذن، إن سقوط الأمطار يتسبب في تلوث الأذن من مياهها، ما يؤدي إلى حدوث التهابات في الأذن مع وجود فطريات.

وقدم استشاري الأنف والأذن لـ"هُن"، عدة نصائح لحماية أجسامنا من تقلبات الجو منها:

- وضع قماش (كمامة) على الأنف أثناء الخروج تجنبًا للأتربة.

- عند الشعور بالتهابات في الأنف يجب علاجها سريعًا حتى لا تتحول إلى جيوب أنفية.

- محاولة تجنب الخروج حتى تتحسن الأحوال الجوية.

- الإكثار من شرب السوائل وكميات كبيرة من الماء.

- تجنب الجلوس في أماكن مغلقة حتى لا تنتقل الميكروبات.